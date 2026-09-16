Las tres máximas goleadas propinadas por el FC Barcelona

El FC Barcelona aplastó 7-2 al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou por la sexta jornada de la edición 2026/27 de LaLiga y ratificó su liderazgo con puntaje ideal, 18 unidades, con tan solo seis tantos en contra y 28 a favor. Una bestialidad de rendimiento.

A pesar de eso, esta goleada sobre los cantábricos se queda cerca pero no llega a entrar en el top de las más abultadas de la historia del FC Barcelona, que ha sabido destrozar rivales a lo largo de los años, principalmente en la era de Pep Guardiola.

A continuación, las tres máximas goleadas de la historia del FC Barcelona.

3. FC Barcelona 9-0 L'Hospitalet

FC Barcelona v L'Hospitalet - Copa del Rey | David Ramos/GettyImages

El primer caso de esta lista está protagonizado por el inolvidable equipo de Pep Guardiola, que en la temporada 2011/12 aplastó a L'Hospitalet en el Camp Nou por 9-0 gracias a los tantos de Pedro, Iniesta, Thiago Alcántara, Xavi, Isaac Cuenca y Cristian Tello.



El partido correspondió a la vuelta de la cuarta ronda y ayudó al FC Barcelona a encaminarse al título. En octavos eliminó al Osasuna, en cuartos al Real Madrid y en semis al Valencia, superando al Athletic Club en la final para gritar campeón.

2. FC Barcelona 10-1 Gimnàstic de Tarragona

Postal de la goleada del Barça | Autor desconocido

Esta fue la segunda presentación del FC Barcelona en la edición 1949/50 de LaLiga, y vaya que fue a puro gol. Los tantos se repartieron entre Navarro II (4), César (3), Marcos Aurellio (2) y Canal (1).



Aún más loco es saber que el club catalán venía de perder en el debut por 3-1 en su visita al viejo San Mamés, y los periódicos locales hablaban de la necesidad de una reacción por parte del equipo.

1. FC Barcelona 10-1 CD Basconia

Postal de la goleada del Barça | Autor desconocido

Si bien parece tremendamente irreal, el dato que ilustra este partido está en el arco del Basconia: el portero fue el histórico , que a la postre fue campeón de la Eurocopa del 1964 y mundialista en Inglaterra 1966 con España, incluso llegando a alzar el trofeo Zamora en la temporada 1969/70.



El partido correspondió a la vuelta de octavos de final de la Copa del Generalísimo, hoy conocida como Copa del Rey. El FC Barcelona tuvo como goleadores a Antonio Pais, Martí Vergés, José Antonio Zaldúa, Chus Pereda, Peru Zaballa y Tibor Szalay.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA