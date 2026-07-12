Las últimas 10 semifinales del Mundial - lista

Los mejores cuatro del Mundial 2026 ya están confirmados y las semifinales de esta edición serán más que especiales, ya que se conformarán dos duelos con mucha historia y rivalidad tanto dentro como fuera de la cancha.

Francia y España serán los primeros en disputarse un lugar en la final del 19 en Nueva Jersey, mientras que Argentina e Inglaterra se medirán al día siguiente para completar el cronograma final y empezar a darle forma al podio de la Copa del Mundo.

A continuación, un repaso por las últimas diez semifinales mundialistas.

10. México 1986

Diego Maradona Argentina v Belgium FIFA World Cup 1986 | Getty Images/GettyImages

En la Copa del Mundo del 1986 se dieron dos partidos espectaculares y ambos fueron definidos por las figuras: en el primero, Alemania Federal le ganó 2-0 a Italia con goles de Rudi Völler y Andreas Brehme, mientras que en la segunda llave Argentina, con doblete de un angelado Diego Armando Maradona, venció por idéntico resultado a Bélgica.

9. Italia 1990

Argentine players celebrate | David Cannon/GettyImages

Por segundo Mundial seguido se dio un calco de resultados en las dos semifinales: 1-1 en el tiempo regular y prórroga, 4-3 en los penales. Argentina dejó afuera a la local, Italia, con un Sergio Goycoechea histórico. Por su parte, Alemania Federal superó a Inglaterra para negarle a los Tres Leones la posibilidad de vengarse de lo sucedido en México con Maradona y compañía.

8. Estados Unidos 1994

Brazil v Sweden | Mark Leech/Offside/GettyImages

El primer Mundial jugado en Estados Unidos tuvo unas semifinales llamativas: llegaron dos potencias y dos sorpresas.



En primera instancia Italia venció 2-1 a la Bulgaria de Hristo Stoichkov con doblete de Roberto Baggio. Por su parte, Brasil superó a Suecia por la mínima con gol de Romario.

7. Francia 1998

CUP-FR98-FRA-CRO-THURAM-CARRIED | THOMAS COEX/GettyImages

La Copa del Mundo celebrada en Francia a fines de la década del 90 tuvo dos partidos extraordinarios para definir a sus dos finalistas.



Primero, Brasil y Países Bajos tuvieron que batallar hasta los penales para sacar pasaje a Saint Denis: fue victoria brasileña por 4-2 en la tanda tras los fallos de Phillip Cocu y Ronald de Boer.



Luego, la local se deshizo de Croacia con un inesperado doblete de Lilian Thuram, ganándole 2-1 al equipo que tuvo a Davor Sucker como goleador y figura.

6. Corea-Japón 2002

Brazil V Turkey, FIFA World Cup Finals 2002 Semi Final | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El primer Mundial celebrado en Asia tuvo nuevamente a dos potencias y dos sorpresas, aunque una, Corea del Sur, llegó de manera poco lícita tras arbitrajes por demás polémicos ante Italia y España respectivamente.



Brasil eliminó a Turquía por la mínima con gol de Ronaldo, mientras que Alemania hizo lo propio contra los locales gracias a un tanto de Michael Ballack.

5. Alemania 2006

FBL-WC2006-MATCH61-GER-ITA | PATRICK HERTZOG/GettyImages

Con cuatro europeos, las semifinales del 2006 fueron para recordar. La Italia de Marcello Lippi le ganó 2-0 en la prórroga a Alemania en Dortmund gracias a los tantos agónicos de Fabio Grosso a los 119 y de Alessandro Del Piero a los 121.



Por su parte, Francia venció sin sufrir y sin brillo a la Portugal de un joven Cristiano Ronaldo con un gol de penal de Zinedine Zidane.

4. Sudáfrica 2010

Germany v Spain: 2010 FIFA World Cup - Semi Final | Paul Gilham - FIFA/GettyImages

La Copa del Mundo celebrada en África tuvo dos encuentros excelentes de semifinales, con momentos inolvidables en ambos partidos.



El primer finalista fue Países Bajos, que venció a la sorprendente Uruguay del maestro Oscar Washington Tabárez por 3-2 en Ciudad del Cabo con tantos de Giovanni van Bronckhorst, Wesley Sneijder y Arjen Robben.



En Durban, el frentazo espectacular de Carles Puyol le dio el pase a la final a España sobre Alemania. Posteriormente, iban a ser campeones del mundo.

3. Brasil 2014

Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup Brazil | Buda Mendes/GettyImages

Y si de semifinales históricas hablamos, las de Brasil 2014 son el mejor de los ejemplos.



El primero de los dos partidos fue uno de los más recordados no solo de esa copa, sino que de la historia de los Mundiales: Alemania le ganó 7-1 a Brasil en el Mineirao de Belo Horizonte, que miró atónito como Die Mannschaft destruyó a su equipo y sus ilusiones de ganar O Hexa en casa.



En la otra llave, en San Pablo, Argentina y Países Bajos igualaron 0-0 y los de Alejandro Sabella sacaron pasaje a Rio de Janeiro en los penales, con un Sergio Romero imperial.

2. Rusia 2018

Blaise Matuidi from France, Eden Hazard from Belgium and N' | Pacific Press/GettyImages

En Rusia 2018 volvieron a jugar cuatro europeos, algo que no pasaba desde 2010: Francia, con un gol de cabeza de Samuel Umtiti, le ganó a Croacia para sacar pasajes al Luzhniki, mientras que Croacia sorprendió a Inglaterra ganándole por 2-1 en la prórroga con tantos de Ivan Perisic y Mario Mandzukic.

1. Qatar 2022

Argentina v Croatia: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | David Ramos - FIFA/GettyImages

En Qatar, Argentina era un manojo de ilusión y Francia asomaba como la candidata a retener el trofeo conseguido cuatro años y medio atrás. Además, fue la primera edición desde 2002 en tener semifinalistas de tres continentes distintos.



La Albiceleste pasó por encima a Croacia ganándole 3-0 con tantos de Leo Messi y doblete de Julián Álvarez.



Por su parte, Les Bleus superaron a Marruecos, la gran sorpresa, por 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.