Las veces que el Arsenal ha perdido la Premier League en las últimas jornadas

Increíblemente, una vez más el título de la Premier League se le podría escapar al Arsenal en las últimas jornadas, demostrando que la presión resulta ser mucho más grande cuando tienen todo en sus manos para salir campeón. Pareciera como que el club londinense sufre una maldición de la cual no ha podido librarse en más de 20 años.

Mikel Arteta no ha podido vencer a Pep Guardiola en sus últimos dos enfrentamientos | DARREN STAPLES/GettyImages

Este domingo, los Gunners, líderes de la competencia con 70 puntos, se enfrentaron al sublíder Manchester City en el Etihad Stadium, en un partido de suma importancia para las aspiraciones de ambos conjuntos. La meta del técnico español Mikel Arteta era superar a su compatriota y maestro Pep Guardiola para así sacar una diferencia más grande en puntos, sin embargo, los de casa se llevaron la victoria 2-1 a través del francés Rayan Cherki y del noruego Erling Haaland, pese al tanto del alemán Kai Havertz. Gracias a este descalabro, los Citizens arribaron a 67 unidades y siguen tocando la puerta de los Artilleros.



Por ahora quedan pendientes cinco jornadas, es decir, 15 puntos, no obstante, la gran ventaja que tienen los Ciudadanos con respecto al Arsenal es que ellos tienen un partido pendiente, algo que podría resolver todo en la recta final para quedarse con el cetro de la liga inglesa provocando una decepción más para los aficionados del club de Holloway, el cual no gana el título desde la fantástica temporada 2003-2004 cuando no perdieron ni un solo partido bajo el mando del estratega francés Arsène Wenger, siendo llamados, ‘Los Invencibles’. Es decir, en más de 20 años se le ha negado la gloria, pero lo último en morir es la esperanza.

¿Cuántas veces ha dejado ir el Arsenal la Premier League en las últimas fechas?

En la temporada 2007-2008, los Gunners, aun bajo el mando de Wenger, iban a la cabeza con cinco puntos de ventaja tras diez juegos invictos. La tragedia comenzó el 23 de febrero del 2008 cuando perdieron al brasileño-croata Eduardo da Silva por una dura entrada de Martín Taylor del Birmingham City, causándole fractura de peroné y tibia. Ese día empataron 2-2 con un hombre más, además al culminar el choque el capitán francés William Gallas se sentó en el campo como señal de protesta. Increíblemente, tras aquello únicamente vencieron en uno de los siete encuentros siguientes y pese a finalizar con cuatro triunfos al hilo, acabaron en tercer lugar observando como el Manchester United se llevaba los aplausos.

William Gallas y Arsène Wenger | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

De ahí pasamos a la campaña 2009-2010, donde los londinenses cayeron en tres de sus últimos cinco cotejos. Y como si fuera cosa del destino, antes de iniciar la debacle de las últimas fechas, otra vez el Birmingham City les aguadó la fiesta, ya que con un agonizante tanto de Kevin Phillips en el tiempo añadido sellaron un empate 2-2 en la Jornada 32. Después de eso, los Artilleros lograron doblegar al Wolverhampton, pero siguieron dos tropiezos frente al Tottenham y el Wigan Athletic, siendo esta última la más dolorosa y significativa porque iban ganando 0-2 y fueron remontados 3-2. Posteriormente llegó un empate contra el Manchester City y una derrota a manos del Blackburn Rovers. Y aun cuando los Gunners cerraron la campaña goleando 4-0 al Fulham, eso ya no les sirvió porque el Chelsea les sacó más de diez puntos.



Finalmente, en la temporada 2022-2023, ya con Arteta en la dirección técnica, una vez más el sueño se esfumó al quedar segundos de la clasificación. Todo pintaba de maravilla, ya que llevaban 248 días como líderes, tratándose de un récord absoluto en la Premier League. Arrancando el segundo semestre, el Arsenal llevaba ocho puntos de ventaja a los Citizens, sin embargo, todo comenzó a desmoronarse a falta de nueve jornadas. El Liverpool le sacó un empate 2-2, un resultado que se repitió ante el West Ham United luego que Bukayo Saka fallara un penal, dividiendo unidades una vez más al quedar 3-3 con el entonces colero Southampton. Tras tres igualadas consecutivas sucedió una pérdida de 4-1 frente al Manchester City, el cual se enrachó en ese momento con once triunfos al hilo llevándose el título a falta de tres fechas. Aunque los Artilleros se recuperaron con dos victorias sobre el Chelsea y el Newcastle, ocurrieron dos tropiezos, cayeron de local 0-3 contra el Brighton & Hove Albion y 1-0 a manos del Nottingham Forest. A pesar de cerrar la campaña con una vapuleada 5-0 ante los Wolves en el Emirates Stadium, los de Guardiola les sacaron cinco puntos, es decir, 89 unidades contra 84.