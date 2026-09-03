Lautaro Martínez pone fin a los rumores sobre el interés del FC Barcelona

Lautaro Martínez rompió el silencio sobre uno de los rumores que más fuerza tomó durante el último mercado de fichajes: el delantero del Inter de Milán reconoció que el interés del FC Barcelona por hacerse con sus servicios fue real, aunque finalmente no hubo un cambio de club.

Durante la Gran Gala del Calcio, el capitán del conjunto italiano habló con Sky Sport Italia y admitió que las informaciones que vinculaban su futuro con el conjunto catalán tenían fundamento. Sin embargo, dejó claro que su prioridad fue continuar en el equipo donde se consolidó como una de las principales figuras del fútbol italiano.

🚨🗣️ Lautaro Martinez on Barcelona's interest in him: "The Barcelona rumors were true, but I chose to stay at Inter." pic.twitter.com/CJOBcHdMk5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 2, 2026

"Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: quise quedarme acá con mis compañeros y con esta magnífica afición", explicó el delantero.

Lautaro eligió seguir en el Inter

Más allá del interés de uno de los grandes clubes de Europa, el argentinos aseguró que se siente plenamente identificado con el Inter; destacó especialmente el vínculo construido con sus compañeros y los hinchas, además de la relación que mantiene con la ciudad de Milán.

Asimismo, también reconoció que recibir llamadas de equipos importantes siempre supone un reconocimiento a su trayectoria. Para Martínez ese tipo de interés representa una motivación adicional para continuar mejorando y mantenerse entre los mejores delanteros del continente: "es un gran placer, un gran honor y una satisfacción enorme", señaló.

Contrato hasta 2029 y una decisión clara

La postura del campeón del mundo también encuentra respaldo en su situación contractual. El delantero tiene vínculo con el Inter hasta junio de 2029 y, por ahora, no contempla abandonar el conjunto Nerazzurri. En la última temporada 2025/26 consiguió 22 goles entre todas las competencias y continúa siendo una pieza fundamental para el proyecto del club italiano.

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A 2026/27 | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Lautaro, además, dejó una frase que refleja su compromiso con el equipo: "en el fútbol, ​​nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy tengo contrato y estoy feliz [...] me quedaría para siempre y, mientras me quieran, me quedaré acá", sentenció el capitán.

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