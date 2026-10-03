¿Le dará descanso Luis de La Fuente a Lamine Yamal hoy vs República Checa?

¿Lamine Yamal desde el banco? Esa es una de las dudas a las que Luis de la Fuente tendrá que darle respuesta de cara al partido de este sábado contra República Checa por la Nations League. El DT prepara cambios en España para administrar los minutos de sus futbolistas y evitó confirmar si el delantero del Barcelona estará desde el inicio en Oviedo.

El calendario de la Roja tuvo cuatro encuentros en apenas 11 días y De la Fuente ya empezó, de a poco, con la rotación. Lamine disputó una hora en la goleada 4-1 a Croacia, encuentro en el que convirtió dos goles y asistió a Marc Pubill y justamente esa sustitución podría permitirle formar parte del once ante los checos.

El DT habló sobre esa decisión cuando fue consultado por la presencia del delantero este sábado. "Lamine no jugó los 90 minutos, jugó 60. Sacaremos el equipo que pensemos que es mejor para ganar mañana. Tenemos el equipo en mente", afirmó.

¡LA FURIA DEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Al minuto de juego, jugadón del equipo de Luis de la Fuente y golazo de Lamine Yamal para el 1-0 de España ante Croacia.



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De todas formas, la posibilidad de que comience como suplente tampoco quedó descartada. El técnico remarcó que su futbolista puede marcar diferencias independientemente del momento elegido para utilizarlo. "Es importante en cualquier momento del partido, sea en el 45 o en el 60. Si se le alinea en un momento o en otro es porque se piensa que es cuando beneficia al equipo", explicó.

De todas formas, todo indicaría que Lamine será titular si no aparece ningún inconveniente en las horas previas al encuentro. El del Barça quiere jugar siempre y España tiene la oportunidad de acercarse a los cuartos de final con otro triunfo, por lo que De la Fuente podría presentar una formación con sus principales figuras.

Lamine llega además con un envión de buenas presentaciones. Marcó en Wembley contra Inglaterra y anotó dos veces ante Croacia, además de la asistencia. Suma tres tantos en los dos primeros encuentros de esta Nations League y acumula 11 goles en sus últimos ocho partidos entre el Barcelona y la Roja.

Su rendimiento recibió elogios de Santi Denia, DT de República Checa y antiguo entrenador de Lamine en las categorías inferiores españolas. "Yo quiero que esté Lamine. La gente paga entradas para verlo, tú te quieres enfrentar a los mejores", confesó. También lo definió como "el mejor jugador del mund".

Santi Denia, Republica Checa | MIGUEL RIOPA/GettyImages

De la Fuente, por su parte, destacó la evolución del futbolista de 19 años. "Interpreta todas las situaciones, dentro y fuera del campo, acepta cualquier propuesta y eso es una grandísima noticia", dijo.