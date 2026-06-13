“Le rogamos”: presidente de la Federación Colombiana habla sobre la decisión de Julián Quiñones de jugar con México

Julián Quiñones es uno de los nombres del momento. El delantero de la selección mexicana anotó el primer gol del Mundial 2026 y dio un gran partido el pasado jueves ante Sudáfrica. El vigente campeón de goleo de la liga de Arabia Saudita se encuentra en un gran momento individual, lo que ha reavivado el debate sobre su elección de representar a México en lugar de Colombia.

En agosto de 2023, la selección cafetalera buscó convocar a Quiñones, pero el delantero rechazó la oportunidad para poder jugar con el Tri.

En este contexto, Ramón Jesurún, presidente de la federación colombiana, dio una entrevista en la que mencionó que el técnico Néstor Lorenzo tenía considerado a Quiñones, pero que el jugador prefirió jugar con México.

El técnico mismo lo llamó, lo convocó, inicialmente dijo que sí, después él llamó y dijo que no, que prefería jugar con la selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo, su decisión personal era que prefería jugar con la selección de México, hay que respetarla Ramón Jesurún

🇨🇴🎙️"A Julián Quiñones el técnico lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después nos llamó y manifestó que prefería jugar para la selección de México. Fue una decisión personal y hay que respetarla. Lo mismo ocurrió con Cristhian Mosquera; el jugador expresó que su sueño era… pic.twitter.com/ADxwvJM3zN — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2026

Hizo un gol y salen dos o tres personas, por desconocimiento o porque son así, diciendo: '¿y Colombia no lo vio?'. Lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera, dijeron que no, hay que respetar esa decisión. Caso cerrado Ramón Jesurún

El paso increíble de Julián Quiñones por la Liga MX

Quiñones nació en Magüï Payán, Colombia, en 1997. A los 17 años, el joven futbolista emigró a México con el sueño de apoyar económicamente a su familia. El delantero fichó con Tigres UANL y se incorporó a sus fuerzas inferiores.

El delantero fue cedido a clubes de segunda división como Venados de Mérida y Lobos BUAP, con el que consiguió el ascenso a primera. En su regreso a Tigres, no pudo convertirse en la figura del equipo, aunque formó parte del equipo que ganó dos títulos de liga.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

A mediados de 2021, llegó al Atlas y su carrera cambió completamente. En su paso por los Zorros mostró su mejor versión y consiguió un bicampeonato de liga, terminando con la sequía del club de 70 años sin ganar un campeonato.

En 2023, Quiñones fichó con el América, club en el que consiguió otro bicampeonato. A mediados de 2024, el delantero colombiano naturalizado mexicano se fue a probar suerte en el futbol árabe con el Al-Qadsiah, equipo en el que esta temporada consiguió el título de goleo, superando a jugadores como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

En marzo de 2025, Quiñones declaró: "Es un orgullo portar esta camiseta por tantos años que viví en México, por todo lo que México es para mí, por todo lo que me dio, por hacerme un jugador y, más que todo, persona".