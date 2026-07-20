Leandro Paredes podría recibir una dura sanción: ¿qué pasó tras la victoria de España en la final del Mundial 2026?

Luego de la consagración de la seleción de España por 1-0 frente a Argentina en el MetLife Stadium, una violenta pelea entre futbolistas de ambos combinados empañó el cierre del torneo y dejó a Leandro Paredes como uno de los principales protagonistas. Ahora, el volante podría enfrentar una importante sanción por parte de la FIFA.

La pelea que desató el escándalo

El conflicto comenzó apenas terminó el encuentro. Mientras los jugadores españoles ingresaban al campo de juego para celebrar el título, se produjo un cruce entre Nahuel Molina y Rodri que rápidamente escaló con empujones e insultos. En medio del tumulto apareció Paredes, quien protagonizó varios enfrentamientos con futbolistas de Luis de la Fuente.

Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 - Final - New York New Jersey Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Durante los incidentes, el mediocampista de la selección argentina vio la tarjeta roja por agresiones contra Gavi y Eric García. Las imágenes mostraron empujones, golpes e incluso un forcejeo en el que tomó del cuello al defensor español. Integrantes de ambos cuerpos técnicos, incluído el técnico Lionel Scaloni, intervinieron para separar a los jugadores y evitar que la situación pasara a mayores.

La confesión de Paredes que complica su situación

Horas después de la final, Paredes explicó qué ocurrió con Gavi y sorprendió con una confesión que podría tener consecuencias disciplinarias.

Según relató, el mediocampista español se acercó una vez terminado el partido y soltó una provocación vinculada a Lionel Messi, haciendo referencia a la ausencia del VAR y de los árbitros para "ayudarlo". El argentino aseguró que consideró esas palabras una falta de respeto y reconoció que reaccionó golpeando a Gavi en el rostro, lo que terminó desencadenando la batalla campal entre ambos planteles.

Si bien admitió que no se siente orgulloso de lo sucedido, sostuvo que no estaba dispuesto a permitir comentarios ofensivos hacia el capitán argentino.

🚨 Leandro Paredes speaking on the clash with Gavi after the World Cup final:



🗣️: “Gavi came over after the final whistle while everyone was celebrating. He saw me and said in Spanish that No referee or VAR to help Messi today, I didn’t appreciate it. It was disrespectful,… pic.twitter.com/lZWYeP2OJr — 𝗠𝗕𝗥. (@absolutkylian) July 19, 2026

Aún así, ladmisión pública de una agresión física, sumada a las imágenes del incidente y al informe arbitral, podría derivar en una suspensión de varios partidos oficiales para el mediocampista, además de una posible multa económica por parte de la Comisión Disciplinaria del organismo regulador.

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