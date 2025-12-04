Leeds United vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 15 de la Premier League presenta una visita de alto riesgo para el Liverpool. Los Reds viajan a Yorkshire para enfrentarse a un Leeds United que llega con la moral por las nubes tras una victoria contundente a mitad de semana.

El equipo de Arne Slot, por su parte, necesita recuperar la contundencia tras dejar escapar puntos ante el Sunderland si quiere mantenerse en la pelea por el título.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Leeds United vs Liverpool?

Ciudad : Leeds, Inglaterra

: Leeds, Inglaterra Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Horario : 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Elland Road

Liverpool v Sunderland - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Leeds United vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo Peacock, Fubo México TNT Sports HBO Max España DAZN 1 DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Leeds United

Rival Resultado Competición Chelsea 3-1 V Premier League Manchester City 2-3 D Premier League West Ham 2-1 V Premier League Everton 1-2 D Premier League Nottingham Forrest 2-2 E Premier League

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competicion Sunderland 1-1 E Premier League West Ham 2-0 V Premier League PSV 1-4 D Champions League Nottingham Forest 0-3 Premier League Manchester City 0-3 D Premier League

Leeds United v Chelsea - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Últimas noticias del Leeds United

El conjunto de los 'Whites' llega en su mejor momento anímico de la temporada. La victoria 3-1 sobre el Chelsea a mitad de semana ha revitalizado al equipo y a la afición de Elland Road. A pesar de la derrota ajustada ante el City hace dos jornadas, el Leeds ha demostrado que puede competir de tú a tú con el "Big Six" en casa.

Buscarán explotar las bandas y la presión alta para sorprender a un Liverpool que ha mostrado grietas defensivas.

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot sufrió un frenazo inesperado al empatar 1-1 con el Sunderland, regresando a los problemas que que han trastocado el ánimo del equipo, a pesar del triunfo europeo ante el Real Madrid.

Con la lucha por la cima al rojo vivo, los 'Reds' no tienen margen de error. La alineación apunta a ser muy ofensiva, con la inclusión de Florian Wirtz y Alexander Isak en el ataque, buscando recuperar la verticalidad que les faltó en su último compromiso.

West Ham United v Liverpool - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Posibles alineaciones

Leeds United

Portero : Lucas Perri

: Lucas Perri Defensas : Jaka Bijol, Joe Rodon, Pascal Struijk

: Jaka Bijol, Joe Rodon, Pascal Struijk Carrileros : Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson

: Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson Centrocampistas : Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach

: Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach Delanteros: Dominic Calvert-Lewin, Lukas Nmecha.

Liverpool

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson Centrocampistas : Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai

: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai Delanteros: Florian Wirtz, Alexander Isak, Cody Gakpo.

Pronóstico SI

Será un partido de alta intensidad. El Leeds de local es un equipo que muerde y no deja pensar, lo cual podría incomodar la salida de balón del Liverpool. Sin embargo, la calidad individual de la delantera 'Red', especialmente con Isak y Wirtz, debería marcar la diferencia en un partido que promete goles en ambas porterías.

Leeds United 1-2 Liverpool

