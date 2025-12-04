Leeds United vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 15 de la Premier League presenta una visita de alto riesgo para el Liverpool. Los Reds viajan a Yorkshire para enfrentarse a un Leeds United que llega con la moral por las nubes tras una victoria contundente a mitad de semana.
El equipo de Arne Slot, por su parte, necesita recuperar la contundencia tras dejar escapar puntos ante el Sunderland si quiere mantenerse en la pelea por el título.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Leeds United vs Liverpool?
- Ciudad: Leeds, Inglaterra
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Elland Road
¿Cómo se podrá ver el Leeds United vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
USA Network, Telemundo
Peacock, Fubo
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN 1
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Leeds United
Rival
Resultado
Competición
Chelsea
3-1 V
Premier League
Manchester City
2-3 D
Premier League
West Ham
2-1 V
Premier League
Everton
1-2 D
Premier League
Nottingham Forrest
2-2 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competicion
Sunderland
1-1 E
Premier League
West Ham
2-0 V
Premier League
PSV
1-4 D
Champions League
Nottingham Forest
0-3
Premier League
Manchester City
0-3 D
Premier League
Últimas noticias del Leeds United
El conjunto de los 'Whites' llega en su mejor momento anímico de la temporada. La victoria 3-1 sobre el Chelsea a mitad de semana ha revitalizado al equipo y a la afición de Elland Road. A pesar de la derrota ajustada ante el City hace dos jornadas, el Leeds ha demostrado que puede competir de tú a tú con el "Big Six" en casa.
Buscarán explotar las bandas y la presión alta para sorprender a un Liverpool que ha mostrado grietas defensivas.
Últimas noticias del Liverpool
El equipo de Arne Slot sufrió un frenazo inesperado al empatar 1-1 con el Sunderland, regresando a los problemas que que han trastocado el ánimo del equipo, a pesar del triunfo europeo ante el Real Madrid.
Con la lucha por la cima al rojo vivo, los 'Reds' no tienen margen de error. La alineación apunta a ser muy ofensiva, con la inclusión de Florian Wirtz y Alexander Isak en el ataque, buscando recuperar la verticalidad que les faltó en su último compromiso.
Posibles alineaciones
Leeds United
- Portero: Lucas Perri
- Defensas: Jaka Bijol, Joe Rodon, Pascal Struijk
- Carrileros: Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson
- Centrocampistas: Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach
- Delanteros: Dominic Calvert-Lewin, Lukas Nmecha.
Liverpool
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
- Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai
- Delanteros: Florian Wirtz, Alexander Isak, Cody Gakpo.
Pronóstico SI
Será un partido de alta intensidad. El Leeds de local es un equipo que muerde y no deja pensar, lo cual podría incomodar la salida de balón del Liverpool. Sin embargo, la calidad individual de la delantera 'Red', especialmente con Isak y Wirtz, debería marcar la diferencia en un partido que promete goles en ambas porterías.
Leeds United 1-2 Liverpool
