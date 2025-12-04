Leeds United vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Sports Illustrated Fútbol

Elland Road promete ser una caldera: el Leeds busca tumbar a otro gigante tras vencer al Chelsea, mientras los 'Reds' intentan no perder el paso.
Carlos García
La Jornada 15 de la Premier League presenta una visita de alto riesgo para el Liverpool. Los Reds viajan a Yorkshire para enfrentarse a un Leeds United que llega con la moral por las nubes tras una victoria contundente a mitad de semana.

El equipo de Arne Slot, por su parte, necesita recuperar la contundencia tras dejar escapar puntos ante el Sunderland si quiere mantenerse en la pelea por el título.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Leeds United vs Liverpool?

  • Ciudad: Leeds, Inglaterra
  • Fecha: sábado 6 de diciembre
  • Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Elland Road
¿Cómo se podrá ver el Leeds United vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

USA Network, Telemundo

Peacock, Fubo

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN 1

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Leeds United

Rival

Resultado

Competición

Chelsea

3-1 V

Premier League

Manchester City

2-3 D

Premier League

West Ham

2-1 V

Premier League

Everton

1-2 D

Premier League

Nottingham Forrest

2-2 E

Premier League

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competicion

Sunderland

1-1 E

Premier League

West Ham

2-0 V

Premier League

PSV

1-4 D

Champions League

Nottingham Forest

0-3

Premier League

Manchester City

0-3 D

Premier League

Ao Tanaka
Leeds United v Chelsea - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Últimas noticias del Leeds United

El conjunto de los 'Whites' llega en su mejor momento anímico de la temporada. La victoria 3-1 sobre el Chelsea a mitad de semana ha revitalizado al equipo y a la afición de Elland Road. A pesar de la derrota ajustada ante el City hace dos jornadas, el Leeds ha demostrado que puede competir de tú a tú con el "Big Six" en casa.

Buscarán explotar las bandas y la presión alta para sorprender a un Liverpool que ha mostrado grietas defensivas.

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot sufrió un frenazo inesperado al empatar 1-1 con el Sunderland, regresando a los problemas que que han trastocado el ánimo del equipo, a pesar del triunfo europeo ante el Real Madrid.

Con la lucha por la cima al rojo vivo, los 'Reds' no tienen margen de error. La alineación apunta a ser muy ofensiva, con la inclusión de Florian Wirtz y Alexander Isak en el ataque, buscando recuperar la verticalidad que les faltó en su último compromiso.

Arne Slot, Alexander Isak
West Ham United v Liverpool - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Posibles alineaciones

Leeds United

  • Portero: Lucas Perri
  • Defensas: Jaka Bijol, Joe Rodon, Pascal Struijk
  • Carrileros: Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson
  • Centrocampistas: Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Anton Stach
  • Delanteros: Dominic Calvert-Lewin, Lukas Nmecha.

Liverpool

  • Portero: Alisson Becker
  • Defensas: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
  • Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai
  • Delanteros: Florian Wirtz, Alexander Isak, Cody Gakpo.

Pronóstico SI

Será un partido de alta intensidad. El Leeds de local es un equipo que muerde y no deja pensar, lo cual podría incomodar la salida de balón del Liverpool. Sin embargo, la calidad individual de la delantera 'Red', especialmente con Isak y Wirtz, debería marcar la diferencia en un partido que promete goles en ambas porterías.

Leeds United 1-2 Liverpool

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

