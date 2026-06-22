Leo Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Hemos presenciado historia de la grande: con su gol ante Austria, Leo Messi llegó a los 17 tantos en seis copas del mundo y quedó ubicado como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando por uno (por ahora) al histórico alemán Miroslav Klose, que en los 2000 se cansó de romper redes en el máximo escenario del planeta.

Su camino arrancó en Alemania 2006, cuando le marcó a Serbia y Montenegro el último gol de la paliza 6-0 en la segunda fecha del grupo C. Ese fue, justamente, su primer partido en su historia personal en la Copa del Mundo. En Sudáfrica 2010 ya llegaba como una figura rutilante, pero se limitó a asistir en lugar de marcar, algo llamativo para él y su estilo.

FBL-WC2006-MATCH21-ARG-SCG | JUNG YEON-JE/GettyImages

En Brasil 2014 jugó un grandísimo Mundial e incluso llegó a ganar el balón de oro de la competencia, aunque hubiera preferido que el resultado de la final fuera otro. Bosnia, Irán y Nigeria, los tres rivales de la fase de grupos, fueron los que lo sufrieron en ese entonces.

Rusia 2018 fue una decepción en si misma: con Jorge Sampaoli como entrenador, Leo solo logró anotarle a Nigeria en el tercer partido de la fase de grupos. El camino terminó temprano, en octavos de final ante Francia en Kazán.

Qatar 2022 fue la consagración para el mejor de la historia, ya que marcó en casi todos los partidos, incluyendo un doblete en la final ante Les Bleus. Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y los dirigidos por Didier Deschamps son los que lo sufrieron para que Argentina, tras mucho esperar, levante su tercera Copa del Mundo. En lo que va del Mundial 2026 lleva cuatro goles: tres ante Argelia, en un partido inolvidable, y uno ante Austria, que lo consagró como el máximo anotador de la historia de los Mundiales.