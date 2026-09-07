Lesión de Eric García: ¿cuándo volverá a jugar con el FC Barcelona?

Eric García terminó con molestias tras un choque de cabeza con Rodri durante el partido entre el Valencia y el FC Barcelona del pasado domingo. El defensor catalán recibió el impacto en una jugada de pelota parada y tuvo que abandonar el campo antes del final del encuentro.

Los primeros reportes apuntaron a una posible fractura nasal, aunque los estudios posteriores llevaron tranquilidad al azulgrana; las pruebas médicas realizadas al futbolista no detectaron una lesión de gravedad y, de hecho, García pudo entrenarse con normalidad este lunes en la Ciudad Deportiva utilizando una máscara protectora para resguardar la zona afectada.

🚨 Eric Garcia will have to wear a mask in his next matches due to Rodri headbutting him in the face.



The incident occurred in Barcelona's latest match vs. Valencia, in which the teammates clashed accidentally. pic.twitter.com/MSPN5EH2q2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 7, 2026

El episodio volvió a recordar los problemas que el jugador ya tuvo en la nariz durante la temporada pasada. En aquella ocasión también sufrió una lesión similar y debió disputar varios encuentros utilizando la protección.

Volverá ante el Levante

La recuperación avanza favorablemente y todo apunta a que García estará disponible para el próximo partido de LaLiga. El Barcelona visitará el próximo domingo 13 de septiembre al Levante en el Ciudad de Valencia, donde el defensor volverá a jugar con la máscara protectora para evitar un nuevo golpe.

García había comenzado la temporada con un papel importante para Hansi Flick; fue titular en tres de las primeras cuatro jornadas y, en algunos partidos, se impuso a Koundé en la pelea por ocupar el lateral derecho, además de mantener su habitual capacidad para desempeñarse como central.

La Champions tendrá que esperar

Aunque su estado físico le permitirá regresar rápidamente, García no podrá participar en el estreno del Barcelona en la UEFA Champions League 2026/27 frente al Feyenoord. En este caso, el motivo no será su lesión, sino una sanción pendiente.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Denis Doyle/GettyImages

El defensor catalán fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final de la pasada edición ante el Atlético de Madrid. Por eso, su regreso competitivo quedará fijado para LaLiga, si no aparece ningún inconveniente de último momento en los próximos días.

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