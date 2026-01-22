Lesión de Pedri: evolución y posible fecha de regreso del jugador del FC Barcelona

Noche agridulce la que vivió el FC Barcelona en Praga por la Champions League. El equipo azulgrana logró la victoria (2-4) pese a que el Slavia se adelantó en el marcador, y gracias a esos tres puntos están más cerca de meterse entre los ocho primeros clasificados de la Champions, aunque el trabajo aún no está terminado.

La nota amarga la puso Pedri. A la hora de partido el canario se tendió en el suelo con signos de dolor mientras se llevaba la mano al muslo derecho. El centrocampista no pudo seguir en el encuentro y se marchó sustituido por Dani Olmo.

Pedri es una pieza fundamental en este Barcelona, pues hace funcionar al equipo y muy pocos en la plantilla tienen su calidad y su visión de juego.

¿Qué lesión tiene Pedri?

El Barcelona se queda sin una de sus estrellas en un momento clave de la temporada. Esta mañana el jugador ha sido sometido a las correspondiente pruebas médicas para confirmar el alcance exacto de la lesión.

▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedro González “Pedri” sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga", informaron desde el club.

¿Cuándo regresará Pedri de su lesión?

En el propio comunicado, el Barcelona ha informado que el canario estará un mes fuera de los terrenos de juego:

"El tiempo de recuperación será de un mes. El centrocampista canario se ha retirado del Eden Arena en el minuto 61, cuando el FC Barcelona empataba a dos con el Slavia. Este duelo en Praga, que terminó con remontada barcelonista por 2-4, era el número 29 de esta temporada 2025/26. En 24 fue titular y anotó cuatro dianas. Sin duda que el 8 es una pieza fundamental en la sala de máquinas barcelonista y una campaña más está quedando demostrado. El juego azulgrana se mueve a su ritmo".

