Lesionados y sancionados del América para enfrentar al Toluca

El Club América se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada regular. Este fin de semana, las Águilas reciben al Toluca en un enfrentamiento crucial por la Jornada 17 de la Liga MX, donde ambos equipos se juegan las primeras posiciones de la tabla general.

De cara a este compromiso vital, el técnico André Jardine recibe excelentes noticias desde la enfermería. El plantel recupera a la mayoría de sus efectivos ofensivos, que se suman a los jugadores estelares que ya habían reaparecido en la jornada anterior.

Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

¿Qué jugadores del América se recuperan para el partido vs Toluca?

Las Águilas contarán con el regreso de tres jugadores importantes que han estado ausentes y ya trabajan para ser considerados en la convocatoria contra los Diablos Rojos.

Alejandro Zendejas : El extremo es la principal reincorporación del club, ya entrenando por completo y aportando más variantes por las bandas.

: El extremo es la principal reincorporación del club, ya entrenando por completo y aportando más variantes por las bandas. Henry Martín : El capitán y centro delantero del equipo ya entrenó con el equipo, pero algunos ejercicios son al margen, por lo que luce complicada su presencia.

: El capitán y centro delantero del equipo ya entrenó con el equipo, pero algunos ejercicios son al margen, por lo que luce complicada su presencia. José Raúl “La Pantera” Zúñiga: El atacante complementa la lista de altas para la ofensiva americanista, aunque tampoco se espera su titularidad.

Estas reincorporaciones son un impulso significativo, sumándose a la recuperación total de Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, quienes ya tuvieron minutos y fueron titulares en el partido anterior frente a León.

El América ya podrá contar con la "Pantera" Zúñiga para el partido vs Toluca | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Dudas y ausencias del América vs Toluca:

Pese a las buenas noticias, el cuerpo técnico aún mantiene una incógnita en la plantilla de cara al fin de semana.

Isaías Violante: El canterano es el único jugador que se mantiene en duda. Su regreso a la convocatoria todavía no es un hecho y dependerá de su evolución en los últimos entrenamientos de la semana.

En el frente disciplinario, el América no presenta bajas. El equipo no reporta jugadores sancionados por acumulación de tarjetas amarillas ni por expulsiones para enfrentar al Toluca.

