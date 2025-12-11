Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentar a Osasuna

El FC Barcelona tendrá un duelo imperdible este sábado en el Camp Nou contra el Osasuna, ya que intentará seguir en lo más alto de LaLiga y sacarle aún más ventaja al Real Madrid. Actualmente, el Barca tiene 40 puntos y el Merengue lo persigue con 34, confeccionando así una diferencia de seis puntos que podría ampliarse esta jornada si los de Flick ganan y los de Xabi Alonso dejan puntos en el camino.

Para este compromiso, el técnico alemán Hansi Flick tiene tres futbolistas de baja por lesión.

¿Qué jugadores lesionados tiene el Barcelona?

La enfermería blaugrana presenta movimientos importantes de cara al choque continental.

Dani Olmo (Baja confirmada): Es la ausencia más dolorosa y reciente. El atacante español sufrió una luxación en el hombro izquierdo tras una mala caída al anotar el gol de la victoria contra el Atlético de Madrid. Estará fuera de los terrenos de juego aproximadamente un mes, perdiéndose este duelo liguero.

Ronald Araújo (Baja indefinida): El defensor uruguayo sigue fuera de la dinámica del equipo. El club le ha otorgado un permiso especial para recuperarse anímicamente y cuidar su salud mental tras los eventos ocurridos en Stamford Bridge. No hay fecha estimada para su regreso.

Gavi (Baja de larga duración): Continúa con su proceso de recuperación de la lesión de ligamento y menisco; su vuelta no se espera hasta el próximo año.

En el último partido, el entrenador ha podido disponer de Marc-André Ter Stegen como portero suplente, luego de que este completara su rehabilitación tras haber sido operado de su espalda. Otro que regresó de buena manera fue Frenkie de Jong.

Jugadores suspendidos en el FC Barcelona

En el apartado disciplinario, el Barcelona no presenta bajas por sanción para este encuentro del campeonato español de primera división. Hansi Flick podrá contar con todos sus jugadores disponibles que no se encuentren en el parte médico.

