Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse al Cruz Azul

El Club Deportivo Guadalajara recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul este miércoles 26 de novimebre en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el firme objetivo de tomar ventaja en casa para sellar el pase en Ciudad Universitaria a las semifinales.

El cuadro celeste por su parte espera arruinar los planes del Rebaño Sagrado y quieren llegar a su mejor nivel, luego de haber caído en la última fecha y haber pedido a su portero titular Kevin Mier que se perderá el resto del año por lesión.

Recordemos que la Máquina Celeste terminó en tercer lugar de la clasificación y el Rebaño Sagrado logró meterse hasta el sexto sitio.

La semana pasada culminó la Fecha FIFA de noviembre y con ella los dos partidos de preparación de la selección mexicana, que el próximo año será uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González se enfocarán en su actualidad en el conjunto rojiblanco.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto rojiblanco para este partido.

Lesionados de Chivas para enfrentarse al Cruz Azul

Diego Campillo se perderá el resto del torneo | Simon Barber/GettyImages

El lateral izquierdo Leonardo Sepúlveda fue operado del tobillo, por lo que actualmente se encuentra en etapa de rehabilitación, sin embargo, es poco probable que pueda volver a la actividad en el presente certamen.

Diego Campillo es otro jugador que está fuera del presente torneo por su fractura de pie y se estima que pueda volver a mitad del siguiente torneo según su evolución.

El defensor Miguel Tapias tiene una lesión en el muslo y aún se desconoce cuándo podría regresar a la actividad.

Suspendidos de Chivas para enfrentarse al Cruz Azul

Gabriel Milito no tendrá sancionados para medirse a Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por Gabriel Milito no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro capitalino por motivos de sanción.

