Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentar a Chivas

Cruz Azul inicia su camino en los cuartos de final del Apertura 2025 con un panorama complicado. La Máquina se enfrenta a las Chivas en el partido de ida, y aunque el equipo llega como uno de los favoritos al título, el costo del cierre de la fase regular contra Pumas fue altísimo.

El cuerpo técnico deberá ajustar su alineación titular ante dos ausencias de peso que afectan la columna vertebral del equipo.

¿Qué jugadores lesionados tiene Cruz Azul?

La noticia más dura para el conjunto celeste es la pérdida de su guardameta estelar, quien se perderá toda la Liguilla y el próximo torneo.

Kevin Mier: El portero colombiano sufrió una fractura de tibia en la rodilla durante el partido de la última jornada ante Pumas. El pronóstico médico es desalentador, con un tiempo de recuperación estimado entre seis y diez meses, por lo que su regreso no se espera hasta mayo o junio de 2026.

Andrés Montaño: El joven mediocampista sigue con su rehabilitación tras la ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda. Se mantiene el pronóstico de que se perderá todo lo que resta del Apertura 2025, con la mira puesta en volver en enero de 2026.

Andrés Montaño lleva prácticamente todo el semestre lesionado por una rotura de ligamento | CARL DE SOUZA/GettyImages

Jugadores suspendidos de Cruz Azul vs Chivas:

Además de la lesión de Mier, Larcamón tendrá que modificar su esquema en la media cancha debido a una sanción disciplinaria.

Lorenzo Faravelli: El "Lolo" vio la tarjeta roja en el duelo contra los universitarios. Al haber sido expulsado, debe cumplir un partido de suspensión, por lo que está totalmente descartado para este primer capítulo de los cuartos de final ante el Rebaño Sagrado.

Dudas de Cruz Azul para la Liguilla del Apertura 2025

No todo son malas noticias, ya que la defensa recupera a un líder, aunque la situación de uno de sus mediocampistas ofensivos genera incertidumbre fuera de lo físico.

Gonzalo Piovi : El defensa central ha superado sus molestias en el aductor. Aunque viene saliendo de la lesión, apunta a ser titular para aportar solidez en la zaga, aunque el cuerpo técnico deberá gestionar su ritmo de juego.

: El defensa central ha superado sus molestias en el aductor. Aunque viene saliendo de la lesión, apunta a ser titular para aportar solidez en la zaga, aunque el cuerpo técnico deberá gestionar su ritmo de juego. Mateusz Bogusz: El mediocampista se encuentra en una situación particular. Aunque físicamente está apto, su presencia es una incógnita debido a temas extra cancha relacionados con un cambio de representante y fuertes rumores de una salida a la MLS en el mercado invernal, lo que podría afectar su concentración o participación.

