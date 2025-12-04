Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse al Real Betis

El FC Barcelona ratificó su liderazgo de LaLiga este pasado martes venciendo 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou y tendrá por delante un partido crucial en condición de visitante ante el Betis.

Para este duelo, Flick no podrá contar con algunos jugadores por lesión mientras que otros aún son duda para viajar a Sevilla.

Jugadores lesionados del FC Barcelona para visitar al Betis

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El conjunto blaugrana llega con una ausencia sensible confirmada para las próximas dos semanas, aunque celebra la reintegración de su orquestador en el medio campo tras el partido contra Alavés.

Frenkie de Jong: se lo evaluará minuto a minuto tras perderse el partido con el Atlético de Madrid por un fuerte estado gripal.

Fermín López (baja confirmada): el mediocampista sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El club ha estimado un tiempo de recuperación de aproximadamente dos semanas, por lo que está totalmente descartado para visitar al Real Betis. Su objetivo es volver para el cierre de la fase de grupos de la Champions League ante el Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre.

Marc-André ter Stegen: continúa con su procesos de rehabilitación y no está disponible; se espera que en aproximadamente dos semanas pueda estar de vuelta.

Gavi: el canterano blaugrana continua con su lesión de ligamento en la rodilla y seguirá de baja varios meses más.

Ronald Araújo: presenta un cuadro psicológico complejo, en el que ha solicitado al club tomarse un tiempo para volver a estar en plenitud. "Ronald no está ahora preparado para jugar, es una situación privada y no quiero decir más, espero que lo respetéis", dijo Hansi Flick semanas atrás.

Dani Olmo: el atacante sufrió un problema en su hombro izquierdo en la caída tras rematar para el segundo gol del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid. El español sufre una luxación en el hombro izquierdo y estará aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego.

Jugadores suspendidos del FC Barcelona para visitar al Real Betis

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

En cuanto a lo disciplinario, el equipo de Hansi Flick no tiene a ningún futbolista con cumplimiento pendiente de sanción.

