Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse al Sevilla

LaLiga está de regreso tras una intensa semana de participación española en las copas europeas. El FC Barcelona será el protagonista de uno de los duelos más atractivos, visitando al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El equipo de Hansi Flick viene de perder el invicto que tenía en esta temporada frente al París Saint-Germain por 1-2 en la UEFA Champions League. El panorama en la competencia local lo fortalece ya que logró arrebatarle la cima al Real Madrid el pasado fin de semana.

Por su parte, los dirigidos por Matías Almeyda están despegando tras un flojo inicio de temporada. El Sevilla buscará conseguir un nuevo triunfo que los saque de la mitad de la tabla de LaLiga y los lleve a competir directamente en el lote de arriba, con la ilusión de volver a jugar copas internacionales en la próxima campaña.

A continuación les dejamos los lesionados y sancionados para este gran encuentro de LaLiga.

FC Barcelona

Lesionados

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Hansi Flick recuperó jugadores importantes como Lamine Yamal y Alejandro Balde en los últimos partidos, aunque todavía le falta poder volver a contar con un puñado de futbolistas.

Fermín López y Raphinha tienen lesiones en musculares, Joan García sufrió un desgarro en uno de sus meniscos y Marc-André Ter Stegen sigue recuperándose de su lesión de espalda, mientras que Gavi se recupera tras haber sido sometido a una artroscopia en una de sus rodillas.

Suspendidos

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el Sevilla por sanción disciplinaria.

Sevilla

Sevilla FC v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Lesionados

Por su parte, el conjunto de Nervión sabe que no podrá tener entre sus filas a Alfon González, por un esguince, y a Tanguy Nianzou, que sufrió una lesión en el muslo.

Suspendidos

Los dirigidos por Matías Almeyda no tienen a ningún futbolista de baja por sanción disciplinaria para este encuentro.

Más noticias sobre LaLiga