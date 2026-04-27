Lesionados y sancionados del partido entre el PSG y el Bayern Múnich

Este martes se juega un partido que, por los nombres que lo protagonizan, tranquilamente podría tratarse de una final. El PSG y el Bayern Múnich se verán las caras por la ida de la semifinal de la Champions League en el Parque de los Príncipes. Ambos llegan con autoridad desde los cuartos, los parisinos con un global de 4-0 frente al Liverpool y los alemanes con un 6-4 frente al Real Madrid.

Los dos partían como candidatos al título y ahora solo uno tendrá la posibilidad de jugar la final. En la previa, las bajas empiezan a tomar protagonismo. El equipo de Luis Enrique llega con gran parte del plantel disponible, algo que le da un poco más de margen para encarar el cruce. Vincent Kompany no corre con la misma suerte, con varias lesiones en el plantel y una sanción que le impedirá estar en el banco por acumulación de tarjetas.

Lesionados del PSG

Vitinha, PSG | Jean Catuffe/GettyImages

El equipo de Luis Enrique no llega con dos bajas confirmadas de cara al duelo de la Champions. Quentin Ndjantou no estará disponible luego de haber sido operado por una rotura del tendón isquiotibial derecho. El delantero sigue en recuperación desde febrero y no formará parte de la convocatoria.

Vitinha continúa con trabajos diferenciados por una inflamación en el talón derecho. Su evolución es positiva, aunque no será arriesgado para este partido. En el caso de Achraf Hakimi, encendió cierta preocupación al salir reemplazado frente al Angers por una molestia vinculada a una corrida, aunque no reviste gravedad y debería estar disponible.

La situación de Marquinhos genera incertidumbre. El defensor no fue citado en el último compromiso de Ligue 1 y no se dieron precisiones sobre su ausencia. En paralelo, y para alivio del DT español, Nuno Mendes ya sumó minutos desde el banco y Fabián Ruiz volvió a ser titular luego de tres meses fuera por una lesión de rodilla.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Quentin Ndjantou Rotura del tendón isquiotibial Descartado Incierta Vitinha Inflamación en el talón derecho En duda Incierta Marquinhos No especificada En duda Incierta

Suspendidos del PSG

Los parisinos no cuentan con jugadores suspendidos para este partido de la Champions.

Lesionados del Bayern Múnich

Serge Gnabry, Bayern Munich | NurPhoto/GettyImages

El conjunto alemán llega un poco más complicado con sus bajas. Serge Gnabry sufrió una avulsión del tendón del aductor derecho y quedó fuera por varios meses, lo que lo deja sin chances de disputar el cierre de la temporada. El propio futbolista confirmó que apunta a regresar en la pretemporada.

Tom Bischof sigue fuera por una pequeña rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda sufrida a mediados de abril. Tampoco se espera su presencia frente al PSG. El arquero Sven Ulreich continúa de baja indefinida por una lesión en el aductor derecho.

En cuanto a Lennart Karl, evoluciona de una molestia muscular y realizó trabajos individuales con pelota. Su presencia no está garantizada, aunque podría integrar la convocatoria. Asustó no ver a Joshua Kimmich y Dayot Upamecano en la convocatoria del partido contra el Mainz, aunque ya se confirmó que no estuvieron en el último partido por descanso, justamente para estar a punto el martes.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Serge Gnabry Avulsión del tendón del aductor derecho Descartado Incierta Tom Bischof Rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda Descartado Incierta Sven Ulreich Rotura en el aductor derecho Descartado Incierta Lennart Karl Lesión muscular En duda Incierta

Suspendidos del Bayern Múnich

Vincent Kompany no podrá estar en el banco por acumulación de tarjetas. El entrenador fue sancionado luego de los incidentes en el partido frente al Real Madrid y seguirá el encuentro desde las tribunas.

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