Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentar al Atlético de San Luis

Tigres UANL se prepara para cerrar la fase regular del Apertura 2025 en una posición envidiable. El equipo dirigido por Guido Pizarro recibirá al Atlético de San Luis este 9 de noviembre, ubicado en el cuarto lugar general con 33 puntos,

Los felinos llegan a este compromiso justo después del intenso Clásico Regio (empate 1-1 contra Monterrey), en un duelo que dejó al menos una baja para la última fecha del campeonato.

De cara a la Liguilla, el cuerpo técnico recibe la mejor noticia posible desde el área médica, pues no tiene jugadores lesionados. Sin embargo, tendrá que lidiar con una ausencia obligada por disciplina que afecta directamente al cuadro titular.

¿Tigres tiene bajas por lesión para el partido vs San Luis?

A diferencia de muchos de sus rivales en la parte alta de la tabla, la enfermería felina está completamente vacía. Tras el Clásico Regio, los entrenamientos del 4 y 5 de noviembre han transcurrido sin registrar nuevas bajas ni molestias físicas.

Jugadores clave como André-Pierre Gignac y Rafael Carioca, quienes habían superado molestias en semanas anteriores, se reportan en plenitud. Asimismo, elementos como Diego Laínez, Marco Farfán y Rómulo Zwarg, quienes fueron dudas en jornadas previas, están totalmente recuperados y a disposición del entrenador.

Jugadores expulsados para la Jornada 17 de la Liga MX

La única ausencia confirmada que tendrá Guido Pizarro para la Jornada 17 será la de Jesús Angulo. El defensa central fue expulsado en el Clásico Regio contra Monterrey por doble amonestación, viendo la tarjeta roja en el primer tiempo de dicho encuentro.

Su baja obligará al técnico a modificar su cuadro titular en la zaga para el duelo contra los potosinos, en el que Tigres busca asegurar la mejor posición posible para los playoffs.

Por otro lado, destacan las cuatro amonestaciones que tiene Ángel Correa para la Fecha 17, por lo que deberá de manejarse con precaución de cara a la fase final del torneo.

