Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentarse al América

El Club de Fútbol Monterrey visitará al Club América en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la encomienda de mantener la ventaja de 2-0 que consiguieron en el 'Gigante de Acero' gracias a las anotaciones del atacante español Sergio Canales al minuto 45 y el mediocampista mexicano Fidel Ambriz al minuto 70 del encuentro.

El cuadro azulcrema por su parte espera impedirlo y querrá remontar el marcador global para tratar de seguir su camino a la cuarta final del fútbol mexicano de manera consecutiva y no llevarse una lluvia de críticas por su bajón de nivel de juego que en gran medida ha sido causa de las múltiples lesiones de sus jugadores a lo largo de todo el certamen.

El encuentro será este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 00:00 horas (España) desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regiomontano para este partido.

Lesionados de Monterrey para enfrentarse al América

Lucas Ocampos se fracturó la muñeca | Jam Media/GettyImages

Buenas noticias para el conjunto de la Pandilla y es que no cuentan con lesiones salvo la más reciente de Lucas Ocampos.

El atacante argentino Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha al atender una emergencia familiar.

De acuerdo con la información difundida, el argentino salió rumbo al Club Hípico La Silla tras enterarse de una caída de su hija en clases de equitación, tomó un scooter y tuvo un accidente en el trayecto. Incluso quedó inconsciente por unos momentos y presentó golpes en el rostro. Fue operado y su regreso a las canchas dependerá de la evolución.

Suspendidos de Monterrey para enfrentarse a América

Doménec Torrent tendría cuadro completo | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto entrenado por Doménec Torrent no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro azulcrema por motivos de sanción.

