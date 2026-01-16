Lesionados y sancionados del América para enfrentarse al Pachuca

El arranque del Clausura 2026 ha sido áspero para el América. Primero, un empate sin goles ante Xolos en Tijuana que dejó más dudas que certezas; después, una derrota en casa frente al Atlético de San Luis que encendió las alarmas en Coapa. Con solo un punto de seis posibles y un funcionamiento lejano a lo esperado, el equipo azulcrema comenzó el torneo cuesta arriba, sin gol y con señales de urgencia en ataque.

En medio de ese panorama, las buenas noticias aparecieron en el entrenamiento posterior al tropiezo ante los potosinos. Dos piezas clave del sector ofensivo volvieron a trabajar al mismo ritmo que el resto del plantel, lo que abrió una ventana de optimismo de cara al compromiso del próximo domingo frente a Pachuca. Ambos futbolistas habían estado ausentes por problemas musculares y su regreso representa algo más que nombres disponibles: significa alternativas reales para un equipo que ha batallado para generar peligro.

En el caso de Henry Martín, no pudo estar en las dos primeras jornadas y su ausencia se notó, sobre todo por la falta de contundencia. América no ha logrado marcar en el torneo y la carencia de presencia en el área rival ha sido evidente. La decisión final sobre su participación, incluso si es desde el banquillo, quedará en manos del cuerpo técnico, que evalúa su condición física con cautela.

También regresaría el 'Chiquito' Sánchez, fortaleciendo una zona donde el equipo perdió claridad en los últimos partidos. Su vuelta permitiría recuperar dinámica, llegada desde segunda línea y una mejor conexión entre mediocampo y ataque, algo que se extrañó en este inicio irregular.

América 🦅



Erick Sánchez y Henry Martín aumentan las cargas de intensidad en cancha.



El “Chiquito” reaparecerá el domingo ante Pachuca, mientras que Martín todavía está en duda.



Los titulares de anoche trabajan en recuperación física en el gimnasio.@ESPNmx pic.twitter.com/1h3Xdu2cX4 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) January 15, 2026

Por otro lado, en la práctica también se percibió el golpe anímico tras la expulsión de Ramón Juárez, que condicionó el duelo anterior y que pesó directamente en el resultado. Además, para enfrentar a los Tuzos, el América seguirá sin contar con un elemento ofensivo habitual, quien continúa trabajando por separado debido a una sobrecarga muscular arrastrada desde la intensa pretemporada.

Así, entre regresos oportunos y ausencias obligadas, el América se prepara para un duelo clave, consciente de que el margen de error empieza a reducirse en el Clausura 2026.

¿Qué jugador tiene lesionado el América?

Alejandro Zendejas: sobrecarga muscular.

¿Qué jugador tiene sancionado el América?

Ramón Juárez: expulsión ante el Atlético San Luis. Una lástima para el defensor mexicano, que ante los Xolos de Tijuana arrancó en el banquillo, por decisión táctica de André Jardine.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CLUB AMÉRICA