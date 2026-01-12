Lesionados y sancionados del América para enfrentarse al San Luis

El debut del América en el Clausura 2026, de la Liga MX, no fue el esperado, ya que apenas pudieron dividir puntos con Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente al haber entregado un empate sin anotaciones, en un duelo calificado de somnífero, pues no hubo llegadas de peligro por parte de ambas escuadras, siendo el uso de la tecnología del fuera de lugar SAOT lo que más dio de qué hablar, ya que con eso se le anuló un tanto al delantero colombiano Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, que significaba la ventaja para los azulcremas.

¡QUE FEO JUGARON! 🫩



Aburrisidímo juego en la frontera en donde Xolos no pudo y América se dedicó a no perder.

Paupérrimo encuentro digno de jornada 1.



Ya que mejor empiece el mundial. pic.twitter.com/PSCzHVT6Gu — Residentes del Fútbol 🐳 (@residentefutbol) January 10, 2026

El técnico brasileño André Jardine no pudo estar en el banquillo para dirigir a sus pupilos porque estaba cumpliendo un partido de suspensión al haber sido expulsado en los cuartos de final de vuelta contra Monterrey, en el Apertura 2025. Su compatriota Paulo Rodrigues fue el encargado de dar órdenes, pero para la Fecha 2, el estratega titular ya estará de vuelta.



Las Águilas tendrán de rival al Atlético San Luis para la Jornada 2, un equipo que comenzó con el pie izquierdo al ser superado 1-2 por los Tigres. El compromiso está pactado para llevarse a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, lo que será el reencuentro de los Millonetas con sus aficionados.



Lamentablemente para los emplumados, el capitán Henry Martín apunta para volverse a perder otro juego porque recayó de una vieja lesión muscular, sumado a que tuvo un fuerte cuadro de influenza, causando debilidad corporal, lo que le impidió trabajar al cien por ciento. El cuerpo médico lo está llevando poco a poco y se espera que pueda estar listo para inicios de febrero.

¡VAN SIN LA BOMBA A TIJUANA!🚨🦅



América iniciará el Clausura 2026 sin su capitán y referente ofensivo. Henry Martín quedó descartado para el debut ante Xolos por una lesión muscular y no viajará.

El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y su regreso no tiene fecha definida, ya… pic.twitter.com/XIl0Ce7zM1 — Claro Sports (@ClaroSports) January 7, 2026

El mexicoamericano Alejandro Zendejas es otro que no estuvo en la presentación del Ave porque el cuerpo médico decidió guardarlo para que estuviera totalmente en forma y no recayera, lo que prolongaría más su retorno. Se menciona que el seleccionado de los Estados Unidos ya podría jugar frente a los potosinos.



Otros que no pudieron debutar en este semestre fueron Érick Sánchez e Isaías Violante, quienes la semana pasada estuvieron trabajando por separado en el gimnasio, llevando a cabo su respectiva terapia con la meta de estar en plena forma. El Chiquito sigue con malestares desde la Liguilla del pasado torneo y se sigue priorizando su recuperación, mientras el ex del Toluca padeció molestias musculares que le impidieron viajar a la frontera.



Por último está el conocido caso de Dagoberto Espinoza, quien sigue en rehabilitación luego de la rotura de ligamento que sufrió el semestre anterior, sin olvidar a aquellos que parecen borrados para el técnico como Néstor Araujo, Ralph Orquín y Santiago Naveda.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Informa @fertrujillomx que Henry Martín, Alejandro Zendejas, Isaías Violante y Erick Sánchez trabajaron por separado y son duda para enfrentar a Xolos en la jornada 1. pic.twitter.com/ekzeWl59GC — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) January 6, 2026

Eso sí, con respecto al tema de castigados, América no tiene ninguno, pero desde ya comenzó la acumulación de amarillas y los dos que ya recibieron una fueron Israel Reyes y Patricio Salas.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

Henry Martín: en recuperación tras un cuadro de influenza y una recaída de sus antiguas lesiones.

Érick Sánchez: trabajando por separado debido a la lesión que sufrió en la Liguilla.

Isaías Violante: presentó molestias musculares, pero podría estar listo.

¿Qué jugadores tiene sancionados América?

Para este partido las águilas no tendrán ningún jugador sancionado.

