Lesionados y sancionados del América para enfrentar a Tijuana

El Club América arranca su camino en el Clausura 2026 con una visita complicada a la frontera. Este viernes 9 de enero, el conjunto azulcrema se mete al Estadio Caliente para enfrentar a los Xolos de Tijuana en la Jornada 1.

El debut llega marcado por decisiones administrativas importantes y una ausencia de peso en el ataque que obliga a modificar el once inicial en el regreso a la actividad en la Liga MX.

¿Qué jugadores lesionados tiene el América?

La principal noticia negativa para el cuerpo técnico es la baja de su referente ofensivo, quien no realizó el viaje a Tijuana.

Henry Martín (Baja confirmada) : El capitán y goleador de las Águilas está descartado para el debut. Problemas musculares le han impedido estar al cien por ciento, por lo que se ha decidido no arriesgarlo en la cancha sintética del Caliente.

: El capitán y goleador de las Águilas está descartado para el debut. Problemas musculares le han impedido estar al cien por ciento, por lo que se ha decidido no arriesgarlo en la cancha sintética del Caliente. Dudas en el mediocampo: La semana de entrenamientos ha sido irregular para tres piezas importantes. Alejandro Zendejas, Erick Sánchez e Isaías Violante no completaron la totalidad de las sesiones con el grupo. Su participación se decidirá horas antes del partido, dependiendo de su evolución final.

FBL-MEX-AMERICA-TOLUCA | YURI CORTEZ/GettyImages

Bajas por registro (No Formados en México)

Más allá de las lesiones, el América enfrenta el inicio del torneo con ausencias obligadas por el reglamento de la Liga MX respecto al límite de jugadores No Formados en México (NFM).

Igor Lichnovsky y Javairo Dilrosun: Ambos futbolistas no estarán disponibles para este encuentro ni, presumiblemente, para el resto del torneo con el primer equipo, al no haber sido inscritos para liberar plazas de extranjero.

Altas y novedades

No todo son malas noticias en Coapa. El equipo celebra la integración inmediata de su nueva contratación.

Rodrigo Dourado (Disponible): El reciente fichaje ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico. El brasileño ha completado los trámites y entrenamientos necesarios, por lo que podría ver sus primeros minutos con la camiseta azulcrema este mismo viernes si el entrenador así lo decide.

Feliz y preparado para dar el máximo, ¡venga, Dourado! 💪🔥#DouradoEsÁguila pic.twitter.com/wyRL60gPa4 — Club América (@ClubAmerica) January 5, 2026

Jugadores suspendidos del Club América

Para la Jornada 1, el América no reporta jugadores sancionados que arrastren castigos del torneo anterior, por lo que las bajas responden exclusivamente a temas médicos y de reglamento de competencia.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CLUB AMÉRICA