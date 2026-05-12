Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Alavés

Son todas buenas noticias para el Barcelona. El trofeo de LaLiga ya descansa en manos culés, ganaron el Clásico contra el Real Madrid, recuperaron a Raphinha y la enfermería empieza a vaciarse de a poco. Con el campeonato asegurado y sin otros frentes por disputar, el equipo viajará al País Vasco para medirse con un Alavés que está en zona de descenso con 37 puntos y pelea por escapar de ahí.

Con gran parte del plantel disponible, todo apunta a que Hansi Flick aprovechará la ocasión para darles descanso a los titulares habituales y repartir minutos entre futbolistas que suelen quedar algo relegados durante la vorágine de la temporada.

Lesionados del Barcelona

En el plantel culé la ausencia principal continúa siendo la de Lamine Yamal. La joya del Barça sufrió una rotura en los isquiotibiales luego de convertir de penal el único gol frente al Celta en la fecha 33 y se perderá lo que queda del campeonato.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Andreas Christensen, por su parte, tampoco entrará en la convocatoria. El danés atraviesa la etapa final de recuperación de la rotura parcial del ligamento cruzado y Hansi Flick prefiere no apurar su regreso.

La buena noticia pasa por Raphinha. El brasileño volvió a sumar minutos en el Clásico contra el Real Madrid luego de la lesión en el isquiotibial sufrida en la fecha FIFA entre Brasil y Francia a fines de marzo. Ingresó durante 27 minutos y, a pesar de que su falta de ritmo fue notoria, disputó todas las pelotas incansablemente.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Lamine Yamal Rotura en los isquiotibiales Descartado Fines de mayo Andreas Christensen Rotura de ligamento cruzado Descartado Mediados de mayo

Suspendidos del Barcelona

Regreso "accidentado". Raphinha no podrá jugar frente al Alavés luego de alcanzar el límite de tarjetas amarillas en el Clásico este domingo. La ausencia tampoco resulta negativa para el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que el brasileño viene de salir de una lesión y todavía suma minutos de manera progresiva.

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