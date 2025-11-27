Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Alavés

Todavía falta descubrir cuál es el verdadero. Si el Barcelona que le ganó 4-0 al Athletic Club el último fin de semana por LaLiga, o el que perdió 3-0 ante el Chelsea por Champions League.

Por eso, en la búsqueda de optimizar rendimientos y encontrar variantes, repasamos los jugadores lesionados y suspendidos que aún tiene Hansi Flick para el próximo encuentro culé, ante el Alavés en el Camp Nou.

¿Qué jugadores lesionados tiene el Barcelona para el partido vs Alavés?

El conjunto catalán vuelve al Camp Nou con una de cal y una de arena. Aunque recupera a un delantero clave como Raphinha, que ya sumó minutos ante el Chelsea, la prudencia médica mantiene a otro jugador clave aún fuera de la convocatoria.

Pedri: Es la baja más importante. El mediocampista canario sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral sufrida en el Clásico. Aunque sus sensaciones son buenas, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo; su regreso se estima para el 2 de diciembre contra el Atlético de Madrid.

Marc Andre Ter Stegen: Ante el regreso de Joan García a la portería blaugrana, Hansi Flick recupera a su titular y al suplente (Wojciech Szczęsny) mientras aguarda por la vuelta de su ex capitán, que entraría en los últimos días de recuperación y se prevée que en 10 o 15 días ya esté a las órdenes del entrenador.

Gavi: Se sometió a una artroscopia para solucionar una lesión en el menisco interno, que fue suturado para preservar el menisco. Ya se recupera, luego de una sutura, con un tiempo estimado de baja de 4 a 5 meses. Esta lesión le mantendrá fuera de las canchas durante la primera fase de la Liga de Campeones y la Supercopa de España, con un posible regreso a finales de febrero o principios de marzo.

¿Qué jugadores sancionados tiene el Barcelona para el partido vs Alavés?

El conjunto azulgrana lega con limpieza disciplinaria, sin expulsados ni acumulaciones de tarjetas que impidan la participación de sus futbolistas disponibles.

