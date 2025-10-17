Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Girona

El Fútbol Club Barcelona regresa a la actividad después de la Fecha FIFA y recibirá al Girona FC en la Jornada 9 de LaLiga.

El conjunto blaugrana llega tras dos derrotas consecutivas, una en Champions League y otra en el campeonato doméstico frente al París Saint-Germain (1-2) y Sevilla (4-1) respectivamente, por lo que buscan volver a la senda del triunfo y no despegarse en la cima de la clasificación general del Real Madrid.

Por su parte, el Girona FC se encuentra en zona de descenso en la antepenúltima posición de la tabla general con 6 unidades

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto culé para este partido.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Girona

Desafortunadamente para el cuadro blaugrana su plantilla en estos momentos parece un hospital y es que cuentan con ocho bajas del primer equipo por lesión.

Los guardametas Marc-André ter Stegen y Joan García están fuera de circulación por una lesión de espalda y menisco desgarrado, respectivamente. García volvería hasta principios de noviembre y Ter Stegen hasta principios de diciembre.

Lamine Yamal, Rapinha, Dani Olmo y Robert Lewandowski, también estarán fuera por lo menos para este partido. En el caso de Gavi por su artroscopia se espera que puedan regresar hasta el próximo año a finales de febrero.

El que podría estar disponible es Fermin, quien ya parece recuperado aunque a esta hora aún no ha recibido el alta médica. Habrá que ver si Flick decide arriesgar con él.

Cabe mencionar que Ferran Torres abandonó la concentración de La Roja por una sobrecarga muscular en los isquiotibiales, aunque las pruebas médicas descartaron una lesión grave y estará en duda para este juego.

Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Girona

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro rojiblanco por motivos de sanción.

