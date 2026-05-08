Lesionados y sancionados del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid

Se viene un Clásico decisivo. Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 10 de mayo en el Camp Nou en un encuentro que acabará decidiendo LaLiga a favor de los culés si es que el conjunto merengue no logra hacerse de los tres puntos.

Si bien tanto de un lado como del otro existen ausencias sensibles, es Álvaro Arbeloa quien tendrá más trabajo a la hora de definir el once inicial entre sancionados y lesionados.

A continuación, el repaso de la situación en cada una de las plantillas.

Lesionados del Barcelona

Por el lado blaugrana, la gran ausencia sigue siendo Lamine Yamal. La joven estrella sufrió una rotura en los isquiotibiales luego de marcar de penal el único gol en el triunfo sobre Celta y se perderá no solo este partido, sino también lo que resta de la temporada con el Barça.

Andreas Christensen, ya en la etapa final de su recuperación de la rotura parcial del ligamento cruzado, tampoco podrá ser considerado por Hans Flick.

La buena noticia pasa por el alta que recibió Raphinha tras sufrir una lesión en el isquiotibial derecho a fines de marzo en el amistoso entre Brasil y Francia. No se espera que esté desde el arranque, pero sí que ocupe un lugar entre los suplentes.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGO | JOSEP LAGO/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Lamine Yamal Rotura en los isquiotibiales Descartado Fines de mayo Andreas Christensen Rotura de ligamento cruzado Descartado Mediados de mayo

Suspendidos del Barcelona

Jules Koundé cumplió su sanción frente a Osasuna y podrá ser parte del equipo. No hay suspendidos en Barcelona, pero Raphinha llega al límite de amarillas y deberá cuidarse para no alcanzar las cinco.

Lesionados del Real Madrid

En Madrid todos los focos estuvieron puestos en el escándalo que protagonizaron Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Ambos jugadores mantuvieron una fuerte pelea que terminó con el uruguayo hospitalizado a causa de un traumatismo de cráneo. Valverde quedó descartado para el Clásico, mientras que el francés, quien sí se encuentra en condiciones físicas de estar, es duda por una posible sanción disciplinaria.

Otro nombre que mantiene en vilo al madridismo es el de Kylian Mbappé. El delantero continúa recuperándose de una lesión muscular en el tendón de la corva que ya lo dejó afuera del duelo ante Espanyol. En los últimos días quedó envuelto en una gran polémica después de aparecer de vacaciones en Cerdeña mientras el equipo peleaba por seguir con vida en LaLiga. Su presencia frente al Barcelona está seriamente comprometida.

A todas estas complicaciones se suman varias bajas confirmadas para lo que resta de la temporada. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy y Dani Carvajal no volverán a jugar este curso debido a sus respectivas lesiones, dejando al plantel muy corto de variantes para el partido más importante del campeonato doméstico. Arda Güler también está descartado por un problema muscular, aunque en su caso todavía existe la posibilidad de reaparecer antes del cierre de la temporada.

Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kylian Mbappé Desgarro muscular En duda Incierta Éder Militão Rotura bíceps femoral Descartado 01/09/2026 Arda Güler Lesión muscular Descartado 25/05/2026 Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado 30/09/2026 Dani Carvajal Fisura en el pie Descartado Incierta Ferland Mendy Desgarro muscular Descartado 01/10/2026 Federico Valverde Traumatismo craneal Descartado 21/05/2026

Suspendidos del Real Madrid

Más allá de una posible sanción disciplinaria sobre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, el equipo no cuenta con sancionados para visitar al Barcelona.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA