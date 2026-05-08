Lesionados y sancionados del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid
Se viene un Clásico decisivo. Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 10 de mayo en el Camp Nou en un encuentro que acabará decidiendo LaLiga a favor de los culés si es que el conjunto merengue no logra hacerse de los tres puntos.
Si bien tanto de un lado como del otro existen ausencias sensibles, es Álvaro Arbeloa quien tendrá más trabajo a la hora de definir el once inicial entre sancionados y lesionados.
A continuación, el repaso de la situación en cada una de las plantillas.
Lesionados del Barcelona
Por el lado blaugrana, la gran ausencia sigue siendo Lamine Yamal. La joven estrella sufrió una rotura en los isquiotibiales luego de marcar de penal el único gol en el triunfo sobre Celta y se perderá no solo este partido, sino también lo que resta de la temporada con el Barça.
Andreas Christensen, ya en la etapa final de su recuperación de la rotura parcial del ligamento cruzado, tampoco podrá ser considerado por Hans Flick.
La buena noticia pasa por el alta que recibió Raphinha tras sufrir una lesión en el isquiotibial derecho a fines de marzo en el amistoso entre Brasil y Francia. No se espera que esté desde el arranque, pero sí que ocupe un lugar entre los suplentes.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Lamine Yamal
Rotura en los isquiotibiales
Descartado
Fines de mayo
Andreas Christensen
Rotura de ligamento cruzado
Descartado
Mediados de mayo
Suspendidos del Barcelona
Jules Koundé cumplió su sanción frente a Osasuna y podrá ser parte del equipo. No hay suspendidos en Barcelona, pero Raphinha llega al límite de amarillas y deberá cuidarse para no alcanzar las cinco.
Lesionados del Real Madrid
En Madrid todos los focos estuvieron puestos en el escándalo que protagonizaron Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Ambos jugadores mantuvieron una fuerte pelea que terminó con el uruguayo hospitalizado a causa de un traumatismo de cráneo. Valverde quedó descartado para el Clásico, mientras que el francés, quien sí se encuentra en condiciones físicas de estar, es duda por una posible sanción disciplinaria.
Otro nombre que mantiene en vilo al madridismo es el de Kylian Mbappé. El delantero continúa recuperándose de una lesión muscular en el tendón de la corva que ya lo dejó afuera del duelo ante Espanyol. En los últimos días quedó envuelto en una gran polémica después de aparecer de vacaciones en Cerdeña mientras el equipo peleaba por seguir con vida en LaLiga. Su presencia frente al Barcelona está seriamente comprometida.
A todas estas complicaciones se suman varias bajas confirmadas para lo que resta de la temporada. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy y Dani Carvajal no volverán a jugar este curso debido a sus respectivas lesiones, dejando al plantel muy corto de variantes para el partido más importante del campeonato doméstico. Arda Güler también está descartado por un problema muscular, aunque en su caso todavía existe la posibilidad de reaparecer antes del cierre de la temporada.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Kylian Mbappé
Desgarro muscular
En duda
Incierta
Éder Militão
Rotura bíceps femoral
Descartado
01/09/2026
Arda Güler
Lesión muscular
Descartado
25/05/2026
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
30/09/2026
Dani Carvajal
Fisura en el pie
Descartado
Incierta
Ferland Mendy
Desgarro muscular
Descartado
01/10/2026
Federico Valverde
Traumatismo craneal
Descartado
21/05/2026
Suspendidos del Real Madrid
Más allá de una posible sanción disciplinaria sobre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, el equipo no cuenta con sancionados para visitar al Barcelona.