Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Villarreal

LaLiga se despide del 2025 con un auténtico choque de trenes en el Estadio de la Cerámica. Este domingo 21 de diciembre, el líder Barcelona visita al tercer clasificado, el Villarreal, en un duelo que promete ser explosivo: ambos equipos llegan con una racha inmaculada de cinco victorias consecutivas en el campeonato doméstico.

Sin embargo, el espectáculo estará condicionado por las enfermerías. Mientras Hansi Flick mantiene un bloque sólido pese a ausencias puntuales de larga duración, Marcelino García Toral enfrenta un rompecabezas mayor, perdiendo efectivos por lesión y por compromisos internacionales justo antes del parón navideño.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Barcelona?

El conjunto blaugrana viaja a Castellón con la misión de blindar el liderato, pero lo hará sin tres piezas que siguen fuera de la dinámica del grupo.

Dani Olmo (Baja confirmada): El atacante no volverá a jugar en este año calendario. Su luxación en el hombro lo mantendrá fuera hasta principios de enero de 2026.

(Baja confirmada): El atacante no volverá a jugar en este año calendario. Su luxación en el hombro lo mantendrá fuera hasta principios de enero de 2026. Gavi (Baja de larga duración): El canterano prosigue con su rehabilitación tras la artroscopia en la rodilla. Su regreso está programado para febrero, por lo que Flick no cuenta con él para esta fase decisiva.

(Baja de larga duración): El canterano prosigue con su rehabilitación tras la artroscopia en la rodilla. Su regreso está programado para febrero, por lo que Flick no cuenta con él para esta fase decisiva. Ronald Araújo (Baja indefinida): El central uruguayo se mantiene al margen por motivos de salud mental y su retorno al equipo dependerá exclusivamente de su evolución personal.

La duda táctica: Con estas ausencias, la incógnita de Flick reside en el ataque. El técnico deberá decidir si mantiene a Marcus Rashford en la banda o si introduce un perfil más asociativo como Fermín López, lo que movería a Raphinha a la mediapunta.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Villarreal?

El Submarino Amarillo llega muy castigado, especialmente en la línea defensiva, donde las bajas se acumulan entre lesiones graves y molestias recientes sufridas en la Copa del Rey.

La defensa, en cuadro: La lista de bajas es extensa. Logan Costa y Pau Cabanes están descartados por roturas de ligamento cruzado anterior (regresos estimados para febrero y abril, respectivamente). A ellos se suman Willy Kambwala (isquiotibiales) y Thomas Teye, quienes no volverán hasta 2026.

Dudas de última hora: El partido de Copa en El Sardinero dejó secuelas. Juan Foyth y Sergi Cardona se retiraron con molestias y su participación el domingo es una incógnita. Además, Santiago Mouriño ha entrenado al margen y es duda.

Bajas internacionales: El éxodo para la Copa África comienza a afectar. Ilias Akhomach (Marruecos) y Pape Gueye (Senegal) ya se han concentrado con sus selecciones y no estarán disponibles.

Jugadores suspendidos del Barcelona vs Villarreal

Para este encuentro de la Jornada 17, ninguno de los dos equipos reporta jugadores sancionados por acumulación de tarjetas o expulsiones, por lo que las ausencias responden exclusivamente a decisiones médicas y convocatorias internacionales.

