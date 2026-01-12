Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse a Juárez

Chivas arrancó con el pie derecho su participación en el Clausura 2026, de la Liga MX, ya que derrotó 2-0 al Pachuca en el Estadio Akron, gracias a las dianas de Armando 'Hormiga' González, vigente campeón de goleo, y Daniel Aguirre, aunque pudieron ser un mayor número de anotaciones si hubieran sido certeros frente al arco.

🔥⚪🔴 ¡Chivas manda mensaje desde la J1!



⚽ Con goles de Armando "Hormiga" González y Daniel Aguirre, el Rebaño superó 2-0 a Pachuca 💥



¿Puede este equipo pelear por el título? 🤔🏆#LigaMXTelemundo #LigaMX #ChivasEnTelemundo pic.twitter.com/x9cA2UAoNr — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) January 11, 2026

Un futbolista que brilló con creces en dicho compromiso fue el reciente fichaje, el mexicoamericano Brian Gutiérrez, que brindó una asistencia en el primer tanto, mientras el otro refuerzo, Ángel Sepúlveda, entró de cambio al minuto 62, cuando ya todo estaba a favor del Rebaño Sagrado.



La siguiente misión del técnico argentino Gabriel Milito y sus pupilos será este martes 13 de enero cuando visiten a Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, un club que también inició con victoria su participación al pegarle 1-2 al Mazatlán en la Perla del Pacífico.



Para este compromiso frente a los Cañoneros, el Guadalajara no contará con Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, recordando que sufrió un esguince de tobillo en el último amistoso de pretemporada; mismo caso para el defensa Diego Campillo, que continúa con su rehabilitación tras haberse sometido a una operación por una fractura del quinto metatarsiano que ocurrió en el mes de octubre.

El Oso González observando el calentamiento de sus compañeros. @Chivas pic.twitter.com/gl4Uzh8zi1 — Edgar Romo🇫🇷 (@EdgarRomoGDL) January 11, 2026

Del mismo modo, uno de los capitanes, Rubén ‘Oso’ González, tampoco hizo acto de presencia contra los Tuzos, ya que se encuentra en un proceso para retomar el ritmo futbolístico, pues tuvo una lesión durante la pretemporada, y aunque se manejaba que podría estar listo para la Fecha 2 es posible que se pierda el duelo.



Por último, aunque están registrados en la página de la Liga, se debe recordar que el estratega tiene borrados a jugadores como Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda. Debido a esto, no entrarían en convocatoria.



Finalmente, el equipo rojiblanco no tiene castigados, incluso, ningún futbolista vio la tarjeta amarilla contra los hidalguenses.

🔴 🐐 #Chivas no iniciará el #Clausura2026 con plantel completo. Gilberto “Tiba” Sepúlveda fue descartado para el debut ante Pachuca tras lesionarse en el último partido amistoso de pretemporada. https://t.co/mZdN702VEo — El Sol de Sinaloa (@ElSoldeSinaloa_) January 9, 2026

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda: con un esguince de tobillo.

Rubén ‘Oso’ González: en trabajo para retomar ritmo futbolístico por una lesión en la pretemporada.

Diego Campillo: en rehabilitación tras haberse sometido a una operación por una fractura del quinto metatarsiano que ocurrió en el mes de octubre.

¿Qué jugadores tiene sancionados Chivas?

Gabi Milito no tiene a ningún jugador lesionado para el partido frente a Juárez.

