Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse a Toluca

El Club Deportivo Guadalajara finalmente perdió su paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al ser derrotados 2-1 ante el Club de Fútbol Cruz Azul en la pasada Jornada 8 en su visita al Estadio Cuauhtémoc.

La Máquina Celeste se pudo al frente con una anotación de Gabriel Fernández en el primer tiempo, pera después sobre el final del partido Ángel Sepúlveda hiciera efectiva la ley del ex al minuto 81, para su mala fortuna, el cuadro celeste terminó ganando con un gol al 85' por parte de Carlos Rodríguez.

El calendario seguirá complicado para el cuadro tapatío y este sábado 28 de febrero a las 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 00:00 horas (España) se medirán al vigente bicampeón del fútbol mexicano en 'La Bombonera'.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto rojiblanco para este importante y complicado partido.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Toluca

Luis Romo sigue en recuperación | Sergio Mejia/GettyImages

Luis Romo continúa con su proceso de rehabilitación por la lesión muscular en el muslo derecho.

quien se lesionó en la Jornada 6 ante el Mazatlán FC.

Por medio de un comunicado el conjunto tapatío confirmó la lesión de Luis Romo, quien además de perderse el duelo ante las Águilas quedó fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para el enfrentamiento ante Islandia.

"Luis Romo presenta una lesión muscular en el muslo derecho y su vuelta a la actividad estará sujeta a su evolución”, escribió el Guadalajara en el desplegado en sus redes sociales.

Una vez más somos la base de @miseleccionmx para el siguiente compromiso internacional 🫡



🇲🇽🐐 Aquí todos los detalles del llamado a nuestros #RojiblancosDeSelección 👉https://t.co/JfGEB686Ek pic.twitter.com/rkLiyQYTBe — CHIVAS (@Chivas) February 20, 2026

Para buena fortuna, el equipo rojiblanco tiene prácticamente a su plantilla sana y siete de sus elementos fueron convocados para el juego amistoso entre semana ante Islanda de la selección mexicana. Raúl Rangel, Diego Campillo, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González, podrían tener actividad.

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Toluca

Gabriel Milito sufrió su primer descalabro en el torneo con Chivas en la Fecha 7 ante Cruz Azul | Manuel Velasquez/GettyImages

El conjunto dirigido por Gabriel Milito no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro escarlata por motivos de sanción.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX