Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse a Mazatlán

Este viernes 20 de marzo el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Mazatlán FC en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con la intención de preservar su racha de 10 partidos si perder de manera consecutiva y mantenerse en la cima de la clasificación.

La Máquina Celeste es líder y registra 26 unidades tras 11 fechas, han ganado ocho juegos, empatado dos y perdido uno. Únicamente tienen una derrrota en la Fecha 1 frente los Panzas Verdes y desde entonces no pierden. Llegan tras dos empates, 2-2 frente a Pumas UNAM en la Fecha 11 y empate 1-1 ante Rayados en la vuelta de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 donde avanzaron tras ganar 4-3 en el marcador global.

Mientras tanto, el conjunto morado es el antepenúltimo de la tabla general al sumar solamente 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y siete derrotas en lo que va del certamen.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este partido.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse a Mazatlán

Kevin Mier ha regresado tras su lesión y se ha mantenido en la banca | Jam Media/GettyImages

El cuerpo técnico cementero contará prácticamente con toda su plantilla a excepción del caso ya conocido de lesión, es decir, el defensa central Orozco Chiquete; mientras que, el arquero colombiano Kevin Mier, quien ya vio actividad con la Sub-21 y apareció en el banquillo de suplente en Concachampions su regreso a las canchas estaría más cercano de los esperado, será cuestión de tiempo para que lo veamos de regreso en la titularidad del equipo.

Jesús Orozco Chiquete sigue fuera de circulación y se perderá el Mundial 2026 | Jam Media/GettyImages

Desafortunadamente el defensor central mexicano Jesús Orozco Chiquete que se encuentra en rehabilitación podría no volver hasta finales del certamen o principios del siguiente dado que su recuperación no ha sido lo más satisfactoria y ha tenido que dar pasos para atrás en su recuperación, además, el propio entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, adelantó que no podrá ser tomado en cuenta para el Mundial 2026.

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Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Mazatlán

Nicolás Larcamón no tendrá ausencias por sanción | Hector Vivas/GettyImages

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro mazatleco por motivos de sanción.

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