Lesionados y sancionados de América para enfrentarse a Monterrey

El Club América recibirá al Club de Fútbol Monterrey este sábado 29 de noviembre en la vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y buscarán remontar la serie para avanzar a semifinales en el Ciudad de los Deportes, luego de perder 2-0 en la Sultana del Norte.

Recordemos que las Águilas se ubicaron en el cuarto lugar de la clasificación general; mientras que, el cuadro regiomontano quedó en el quinto sitio, por lo que los capitalinos podrán cerrar la serie en casa.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto azulcrema para este el juego dos de la llave.

Lesionados de América para enfrentarse a Monterrey

América recuperó a varios de sus lesionados | Azael Rodriguez/GettyImages

Para buena fortuna del cuadro azulcrema el parón les vino bien para recuperar a varios de sus jugadores lesionados, tal es el caso de Isaías Violante, quien fue el último en estar al parejo de sus compañeros, luego de que Raúl Zúñiga y Henry Martín ya estuvieron disponibles desde el amistoso ante LA Galaxy.

Los seleccionados nacionales reportaron después de la Fecha FIFA y estuvieron disponibles desde el encuentro de ida: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez por parte de México; mientras que Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre por Uruguay.

Sin embargo, en el juego de ida las Águilas tuvieron que afrontar el duelo sin Allan Saint-Maximin. Se reportó que el extremo francés presentó un cuadro de gripe y fiebre que le impidieron hacer el viaje a Monterrey. Se espera que este disponible para el duelo de vuelta en Ciudad de México.

Suspendidos de América para enfrentarse a Monterrey

André Jardine no tendrá suspendidos para este juego | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de la Sultana del Norte por motivos de sanción.