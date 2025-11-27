Lesionados y sancionados de América para enfrentarse a Monterrey
El Club América recibirá al Club de Fútbol Monterrey este sábado 29 de noviembre en la vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y buscarán remontar la serie para avanzar a semifinales en el Ciudad de los Deportes, luego de perder 2-0 en la Sultana del Norte.
Recordemos que las Águilas se ubicaron en el cuarto lugar de la clasificación general; mientras que, el cuadro regiomontano quedó en el quinto sitio, por lo que los capitalinos podrán cerrar la serie en casa.
A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto azulcrema para este el juego dos de la llave.
Lesionados de América para enfrentarse a Monterrey
Para buena fortuna del cuadro azulcrema el parón les vino bien para recuperar a varios de sus jugadores lesionados, tal es el caso de Isaías Violante, quien fue el último en estar al parejo de sus compañeros, luego de que Raúl Zúñiga y Henry Martín ya estuvieron disponibles desde el amistoso ante LA Galaxy.
Los seleccionados nacionales reportaron después de la Fecha FIFA y estuvieron disponibles desde el encuentro de ida: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez por parte de México; mientras que Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre por Uruguay.
Sin embargo, en el juego de ida las Águilas tuvieron que afrontar el duelo sin Allan Saint-Maximin. Se reportó que el extremo francés presentó un cuadro de gripe y fiebre que le impidieron hacer el viaje a Monterrey. Se espera que este disponible para el duelo de vuelta en Ciudad de México.
Suspendidos de América para enfrentarse a Monterrey
El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de la Sultana del Norte por motivos de sanción.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.