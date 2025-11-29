Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse a Cruz Azul

El Club Deportivo Guadalajara visitará al Club de Fútbol Cruz Azul este domingo 30 de noviembre en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de que en el juego de ida en el Akron ambos equipos empataran sin anotaciones.

Recordemos que la Máquina Celeste terminó en tercer lugar de la clasificación y el Rebaño Sagrado logró meterse hasta el sexto sitio.

El conjunto de Guadalajara se ve obligado a ganar en el territorio de Ciudad Universitaria, sin importar el marcador. El 1-0 les bastaría a los rojiblancos para meterse a la siguiente fase, por lo que desde el inicio tendrán que salir a proponer y buscar el gol que los ponga adelante.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto rojiblanco para este partido.

Lesionados de Chivas para enfrentarse al Cruz Azul

Diego Campillo se había convertido en un titular del equipo | Simon Barber/GettyImages

El lateral izquierdo Leonardo Sepúlveda fue operado del tobillo, por lo que actualmente se encuentra en etapa de rehabilitación, sin embargo, es poco probable que pueda volver a la actividad en el presente certamen.

Diego Campillo es otro jugador que está fuera del presente torneo por su fractura de pie y se estima que pueda volver a mitad del siguiente torneo según su evolución.

Raúl Martínez es otro elemento que no sería contemplado debido a que aparentemente ha sido borrado y la directiva espero poder venderlo en el mercado de fichajes.

Mientras que, otras de las ausencias del conjunto tapatío han sido por decisión técnica como el defensor Miguel Tapias que ya había regresado a los entrenamientos tras su lesión. Así como Cade Cowell y Alan Pulido que no fueron sumados a la convocatoria.

Suspendidos de Chivas para enfrentarse al Cruz Azul

Gabriel Milito no tendrá sancionados | Simon Barber/GettyImages

El conjunto entrenado por Gabriel Milito no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro capitalino por motivos de sanción.