Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse al Mazatlán FC

El Club Deportivo Guadalajara recibirá al Mazatlán FC en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el firme objetivo de mantener su racha positiva de tres triunfos consecutivos y así seguir escalando posiciones en la clasificación general.

El cuadro visitante por su parte espera arruinar los planes del Rebaño Sagrado y quieren meterse a zona de Play-In.

Para buena fortuna del cuadro tapatío podrán tener de regreso a sus filas a Hugo Camberos y Yael Padilla tras su participación en el Mundial Sub-20 en Chile 2025 con la selección mexicana que fue eliminada frente al combinado albiceleste en cuartos de final.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto rojiblanco para este partido.

Los seleccionados nacionales están de regreso con el club | Jam Media/GettyImages

Lesionados de Chivas para enfrentarse al Mazatlán FC

El capitán Erick Gutiérrez sigue en rehabilitación para poder volver lo antes posible a la acción | Hector Vivas/GettyImages

El lateral derecho Alan Mozo y el lateral izquierdo Leonardo Sepúlveda fueron operados de la rodilla y tobillo, respectivamente, por lo que actualmente se encuentran en etapa de rehabilitación, sin embargo, es poco probable que puedan volver a la actividad en el presente certamen o por lo menos en la fase regular.

El pasado fin de semana, Miguel Gómez sufrió una lesión en el Clásico Nacional amistoso en Estados Unidos durante la Fecha FIFA y todavía no hay un diagnóstico de su situación, pero de entrada no estaría disponible en la siguiente fecha.

Del mismo modo, Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez están en duda ya que se encuentran recuperado de sus respectivas lesiones.

Suspendidos de Chivas para enfrentarse al Mazatlán

Diego Campillo está condicionado con cuatro amarillas | Simon Barber/GettyImages

El conjunto entrenado por Gabriel Milito no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro mazatleco por motivos de sanción.

Diego Campillo es el único condicionado que tiene el equipo con cuatro amarillas en lo que va del torneo, la próxima ocasión en que reciba un cartón preventivo, recibirá un partido de suspensión.