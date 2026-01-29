Lesionados y sancionados de Cruz Azul para enfrentar a Juárez

La Liga MX reactiva sus acciones tras la pausa por los partidos de la selección mexicana y lo hace en un escenario extremo. Cruz Azul viaja al norte del país para enfrentar al FC Juárez en la Jornada 4 del Clausura 2026, un duelo marcado por las condiciones gélidas que azotan a Chihuahua.

La Máquina, que marcha en la cuarta posición con 6 puntos, busca sumar su tercera victoria al hilo, pero el reto es doble: vencer a unos Bravos adaptados al frío y romper una racha negativa en el Olímpico Benito Juárez, donde los celestes no ganan desde 2021.

Para lograrlo, Larcamón deberá ajustar su esquema ante ausencias estructurales en su zona defensiva.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene Cruz Azul?

El "hospital celeste" mantiene ocupados a los servicios médicos, especialmente en la línea de seguridad. Aunque hay noticias alentadoras sobre recuperaciones a largo plazo, el once titular sufrirá modificaciones obligadas.

Kevin Mier (Baja confirmada) : La ausencia más pesada para el esquema de Larcamón. El arquero colombiano se encuentra en rehabilitación tras haber sido operado de una fractura de tibia, dejando la responsabilidad del arco en manos de Andrés Gudiño.

: La ausencia más pesada para el esquema de Larcamón. El arquero colombiano se encuentra en rehabilitación tras haber sido operado de una fractura de tibia, dejando la responsabilidad del arco en manos de Andrés Gudiño. Jesús 'Chiquete' Orozco (Baja confirmada) : Otra baja sensible en el eje de la zaga. El defensor continúa su proceso de rehabilitación tras la cirugía por una luxación en el tobillo, lo que obliga a mantener la línea defensiva con Piovi, Lira y Ditta.

: Otra baja sensible en el eje de la zaga. El defensor continúa su proceso de rehabilitación tras la cirugía por una luxación en el tobillo, lo que obliga a mantener la línea defensiva con Piovi, Lira y Ditta. Omar Campos (Duda): El lateral presenta una sobrecarga muscular. Su participación se decidirá de último momento, aunque el cuerpo técnico podría no arriesgarlo dadas las bajas temperaturas que aumentan el riesgo de lesiones musculares.

Además, ahora se suman Camilo Cándido y Mateusz Bogusz, quienes ya están fuera del plantel por sus inminentes fichajes.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jugadores recuperados de Cruz Azul vs Juárez

La gran noticia llega con Andrés Montaño: Tras la ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos sufrida en los cuartos de final del Clausura 2025 ante León, el canterano ya se reincorporó a los entrenamientos.

Lleva semanas adaptándose con los equipos inferiores y todo apunta a que podría volver a la convocatoria si Larcamón lo considera necesario.

Por otro lado, la alarma que se encendió el fin de semana pasado durante el amistoso contra Atlas se ha apagado. Gabriel 'Toro' Fernández y Amaury García, quienes no viajaron a ese duelo por precaución, estarán disponibles para tener actividad en la frontera.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jugadores suspendidos

Sin sancionados: La Máquina no reporta jugadores suspendidos para esta jornada, permitiendo al cuerpo técnico disponer de todos sus elementos sanos para intentar asaltar la aduana fronteriza.

