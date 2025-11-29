Lesionados y sancionados de Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

El Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club Deportivo Guadalajara este domingo 30 de noviembre en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el firme objetivo de tener un gran rendimiento para sellar el pase a las semifinales desde Ciudad Universitaria.

Sin embargo, el cuadro rojiblanco espera arruinar los planes de la Máquina Celeste y querrán dar la sorpresa a domicilio tras el empate sin anotaciones en el juego de ida.

Recordemos que la Máquina Celeste terminó en tercer lugar de la clasificación y el Rebaño Sagrado logró meterse hasta el sexto sitio.

Cabe mencionar que, los cementeros llegan con ventaja a su campo, pues al empatar a domicilio, lo único que deben hacer para seguir avanzando es mantener el resultado, es decir el empate global les otorga el boleto a semifinales, es decir, la igualdad o la victoria le da el boleto a la siguiente ronda.

A continuación, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este partido.

Lesionados de Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

Kevin Mier se perderá el resto del Apertura 2025 y el Clausura 2026 | Jam Media/GettyImages

El juvenil mediocampista mexicano Andrés Montaño fue una baja desde hace rato por su rotura de ligamento externo de la rodilla y se mantiene en recuperación con el objetivo de poder volver en algún punto del Clausura 2026.

Por otra parte, el portero titular Kevin Mier sufrió una fractura de tibia en la rodilla durante el partido de la última jornada ante Pumas UNAM originado de una entrada de Adalberto Carrasquilla y se espera su retorno entre seis y diez meses, por lo que su regreso sería hasta después de la Copa del Mundo 2026.

Suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

Nicolás Larcamón no tendrá sancionados para la vuelta en casa | Agustin Cuevas/GettyImages

El conjunto entrenado por Nicolás Larcamón no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro capitalino por motivos de sanción.