Lesionados y sancionados de la final entre el PSG y el Arsenal

El trofeo más importante del mundo a nivel clubes estará en juego cuando este sábado 30 de mayo el PSG y el Arsenal salgan al campo del Puskás Aréna en busca de la UEFA Champions League. El conjunto parisino intentará repetir su conquista del año pasado, mientras que los londinenses van por su primera estrella.

Tanto Luis Enrique como Mikel Arteta llegan confiados al partido, con sus plantillas casi completamente disponibles a excepción de algunos pocos nombres y con jugadores recuperados para la ocasión.

Lesionados del PSG

El único futbolista completamente descartado para la final en el campeón defensor del título es el extremo Quentin Ndjantou, quien se sometiera a una operación en el mes de febrero por una rotura del tendón isquiotibial derecho.

Luis Enrique recibió todas buenas noticias en la semana previa a la final con el regreso a los entrenamientos de futbolistas clave que venían padeciendo ciertas molestias. Achraf Hakimi, ausente desde la ida ante Bayern Múnich, se recuperó de su lesión muscular y estará a disposición.

Lo mismo sucede con Ousmane Dembélé, afectado por una sobrecarga en el gemelo, y con Nuno Mendes, quien no sumó minutos desde el 9 de mayo por una lesión menor en el muslo. Lucas Chevalier, por su parte, también volverá a estar presente, posiblemente desde el banco de suplentes.

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG | FRANCK FIFE/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Quentin Ndjantou Rotura del tendón isquiotibial derecho Descartado Incierta

Suspendidos del PSG

El PSG no registra futbolistas suspendidos para este encuentro.

Lesionados del Arsenal

Los Gunners también llegan a partido decisivo con un jugador descartado, en este caso uno de mayor peso específico. Se trata de Ben White, quien sufriera una importante lesión en el ligamento medial de la rodilla derecha en el encuentro por Premier ante West Ham. El lateral no solo se perdió el tramo final de la temporada con su equipo, sino también el Mundial con la selección de Inglaterra.

El conjunto de Arteta cuenta también con algunos futbolistas que arriban entre algodones, pero no deberían tener mayores inconvenientes para formar parte de la final. Noni Madueke, Jurriën Timber y Christian Nørgaard serán evaluados hasta último momento, aunque todo hace indicar que podrán estar.

West Ham United v Arsenal - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Ben White Ligamento medial rodilla derecha Descartado Incierta

Suspendidos del Arsenal

El Arsenal no tiene jugadores suspendidos para la final.

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