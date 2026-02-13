Lesionados y sancionados de Monterrey para enfrentar a León

El Torneo Clausura 2026 no da tregua y, tras asegurar su pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup a mitad de semana, Monterrey vuelve a centrar su atención en la Liga MX.

El próximo domingo 15 de febrero, el Estadio BBVA será el escenario donde los dirigidos, en esta ocasión desde la distancia, por Domènec Torrent reciban al León en un duelo fundamental para escalar posiciones en la tabla general.

Actualmente, el conjunto regiomontano se sitúa en la novena posición con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. Por su parte, los Esmeraldas llegan en el decimosexto puesto, buscando romper una racha histórica negativa en la Sultana del Norte, donde apenas han conseguido dos triunfos en los últimos 29 años.

Víctor Guzmán ya fue titular vs Xelajú, tras regresar lesionado de la Selección Mexicana | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Lesionados de Monterrey para enfrentar a León

El panorama médico para los albiazules luce bastante alentador de cara a la sexta jornada del campeonato. Tras las rotaciones y ausencias obligadas en el partido contra América el pasado fin de semana, el cuerpo técnico ha recuperado piezas fundamentales para el esquema táctico.

La única baja confirmada por lesión es la de Luis Sánchez, quien continúa en su proceso de rehabilitación y aún no recibe el alta médica para integrarse al trabajo grupal. Sin embargo, las buenas noticias superan a las malas, ya que Carlos Salcedo y Víctor Guzmán, ya tuvieron minutos y estuvieron disponibles en el choque contra Xelajú por la competencia internacional.

De igual forma, el delantero Uros Djurdjevic, conocido como "Djuka", se encuentra en óptimas condiciones físicas y se perfila como titular en el ataque. Con esto, el plantel de la Sultana del Norte llega con cuadro prácticamente completo en lo que respecta a temas físicos de los futbolistas.

Carlos Salcedo regresó de su lesión y tuvo 45 minutos vs Xelajú | Leopoldo Smith/GettyImages

Sancionados de Monterrey para enfrentar a León

Donde el equipo sí presenta una baja sensible es en el área técnica. El estratega español Domènec Torrent no podrá estar presente en el banquillo del Gigante de Acero tras ser expulsado en el cierre del partido contra América.

El español recibió la tarjeta roja por parte del árbitro Óscar Mejía luego de realizar reclamos airados al finalizar el encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Ante esta situación, la responsabilidad de dirigir desde la zona técnica recaerá en su auxiliar, Jordi Guerrero, quien será el encargado de transmitir las instrucciones durante los 90 minutos del cotejo ante la fiera.

En cuanto a los jugadores de campo, la escuadra albiazul no cuenta con elementos suspendidos, por lo que Guerrero tendrá libertad absoluta para elegir su mejor once inicial basándose únicamente en criterios deportivos y de rendimiento.

MÁS NOTICIAS SOBRE RAYADOS DE MONTERREY