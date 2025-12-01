Lesionados y sancionados de Monterrey para enfrentarse a Toluca
No hubo semifinal de Clásico Regio, pero tendremos un duelo entre los Rayados del Monterrey y el Toluca que sacará chispas en este Apertura 2025 de la Liga MX. Dicho encuentro de ida se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA y ahí los locales buscarán hacer mella en el accionar del superlíder del certamen.
La Pandilla viene de gestar una auténtica proesa al derrotar tres por dos en el marcador global al Club América con gol de último minuto de Germán Berterame, esto estando en el campo con diez jugadores tras la expulsión de Jorge 'Corcho' Rodríguez.
Por su parte los choriceros tuvieron un partido bastante a modo luego de ganar dos por uno en la ida y fue así que en la vuelta solo tuvieron que mantener al rival a raya para avanzar; el encuentro terminó cero por cero con un Toluca dominador de las acciones.
Lesionados de Monterrey para enfrentarse a Toluca
Los Rayados han consolidado un cuadro importante de cara a la liguilla del balompié mexicano y todo apunta a que Lucas Ocampos podría estar de vuelta muy pronto, ya que en redes sociales se la ha visto haciendo trabajo de gimnasio, por lo cual podría ser considerado como un revulsivo si así se le requiere.
Sancionados de Monterrey para enfrentarse a Toluca
Hasta el término de la fase regular del campeonato, los regiomontanos se habían mantenido como el equipo con el promedio más bajo de tarjetas amarillas por partido, pero el ímpetu les ha ganado durante esta liguilla y ya suman ocho cartones preventivos en apenas dos partidos disputados.
Sumado a esto, está el doble cartón amarillo que se ganó Jorge Rodríguez en la vuelta de los cuartos de final contra el América, ya que al 79' le propinó un golpe a Alejandro Zendejas y solo cinco minutos más tarde golpeó a Álvaro Fidalgo, situación que le valió no poder estar en la ida de semifinales contra los Diablos Rojos.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.