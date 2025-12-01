Lesionados y sancionados de Monterrey para enfrentarse a Toluca

No hubo semifinal de Clásico Regio, pero tendremos un duelo entre los Rayados del Monterrey y el Toluca que sacará chispas en este Apertura 2025 de la Liga MX. Dicho encuentro de ida se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA y ahí los locales buscarán hacer mella en el accionar del superlíder del certamen.

La Pandilla viene de gestar una auténtica proesa al derrotar tres por dos en el marcador global al Club América con gol de último minuto de Germán Berterame, esto estando en el campo con diez jugadores tras la expulsión de Jorge 'Corcho' Rodríguez.

Por su parte los choriceros tuvieron un partido bastante a modo luego de ganar dos por uno en la ida y fue así que en la vuelta solo tuvieron que mantener al rival a raya para avanzar; el encuentro terminó cero por cero con un Toluca dominador de las acciones.

Lesionados de Monterrey para enfrentarse a Toluca

Los Rayados han consolidado un cuadro importante de cara a la liguilla del balompié mexicano y todo apunta a que Lucas Ocampos podría estar de vuelta muy pronto, ya que en redes sociales se la ha visto haciendo trabajo de gimnasio, por lo cual podría ser considerado como un revulsivo si así se le requiere.

🚨 ¡ÚLTIMO MOMENTO! 🚨



Lucas Ocampos se encuentra en El Barrial con el equipo, aparentemente anda haciendo trabajos y pues, hace un gesto con la mano…



¿Será posible OTRO milagro? 👀🥺 pic.twitter.com/JR5N2q3Or9 — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) December 1, 2025

Sancionados de Monterrey para enfrentarse a Toluca

Hasta el término de la fase regular del campeonato, los regiomontanos se habían mantenido como el equipo con el promedio más bajo de tarjetas amarillas por partido, pero el ímpetu les ha ganado durante esta liguilla y ya suman ocho cartones preventivos en apenas dos partidos disputados.

Sumado a esto, está el doble cartón amarillo que se ganó Jorge Rodríguez en la vuelta de los cuartos de final contra el América, ya que al 79' le propinó un golpe a Alejandro Zendejas y solo cinco minutos más tarde golpeó a Álvaro Fidalgo, situación que le valió no poder estar en la ida de semifinales contra los Diablos Rojos.