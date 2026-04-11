Lesionados y sancionados de Monterrey para enfrentarse al Atlas

Con un margen de error prácticamente nulo, el Club de Fútbol Monterrey, comandado por el ex defensa central del conjunto albiazul, el argentino Nicolás Sánchez, se meterán a la cancha del estadio Jalisco para enfrentarse al Atlas de Guadalajara, en el duelo correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2026.

Desde el 4-0 propinado por el Club de Fútbol Monterrey a los Gallos Blancos del Querétaro, en el duelo correspondiente a la ya lejana jornada nueve por el campeonato mexicano, el conjunto regiomontano no ha vuelto a ganar un solo partido de Liga MX, acumulando tres derrotas y solo un empate.

Lesionados de Monterrey para enfrentarse al Atlas de Guadalajara

Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En medio de todo lo malo que está pasando dentro del Club de Fútbol Monterrey, el parón por la fecha FIFA trajo consigo algunas buenas noticias respecto a la recuperación de casi todos los elementos que tenían lesionados.

Sin embargo, aún hay un par de jugadores que estarían fuera de este compromiso. Se trata de Iker Fimbres, quien no se ha podido recuperar desde hace un par de fechas, en el empate ante los Bravos de Ciudad Juárez, y del 'Corcho' Rodríguez, quien salió lastimado en el duelo correspondiente a la jornada número 13, cuando los Rayados de Monterrey cayeron 2-1 ante el Atlético de San Luis, en duelo disputado en la cancha del estadio BBVA.

Sancionados de Monterrey para enfrentarse al Atlas de Guadalajara

Otra buena noticia para la Pandilla del Cerro de la Silla, es la disciplina de sus jugadores dentro del terreno de juego. Y es que, a pesar de que Nicolás Sánchez les exige garra y entrega en la zona baja de la cancha, cuidan mucho el tema de las faltas. Tienen pocos futbolistas amonestados y ninguno expulsado, por lo que llegarán limpios al cotejo del día de mañana, frente alos rojinegros del Atlas.

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