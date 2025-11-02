Lesionados y sancionados de Real Madrid para enfrentarse al Liverpool

El Real Madrid visitará al Liverpool FC en la Jornada 4 de la UEFA Champions League con el firme objetivo de mantener su paso perfecto en el torneo de Europa con tres de tres triunfos en las primeras fechas ubicándose en el quinto lugar de la clasificación general.

El cuadro inglés por su parte, espera poder hacer valer su localía siendo décimo sitio con dos triunfos y una derrota en el certamen.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Under the lights: Liverpool vs Real Madrid 🎬#UCL pic.twitter.com/i7lVYtsyHN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024

Lesionados de Real Madrid para enfrentarse al Liverpool

Dani Carvajal reapareció en 'El Clásico' tras su recuperación de la lesión en el sóleo durante el derbi en el Metropolitano, sin embargo, después del partido el club confirmó la recaída de su defensor y ahora fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución.

Se desconoce la gravedad de la lesión de Alaba | Angel Martinez/GettyImages

El Real Madrid no ha publicado el comunicado oficial sobre la situación de David Alaba, pero Melchor Ruíz desveló en El Partidazo de Cope que el jugador sufre una "sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha".

Se desconoce el tiempo de baja del defensa austriaco, pero podría estar varias semanas de baja dependiendo del grado de las molestias. De entrada, no sería convocado hasta el juego ante los Reds, a partir de ahí dependería de su evolución.

Antonio Rüdiger se sigue recuperando de su lesión | IMAGO / Sportsphoto

Por su parte, Antonio Rüdiger tiene previsto volver hasta principios de diciembre. El alemán sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda el 12 de septiembre en el entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad, tendrá que esperar hasta finales de noviembre e inicios de diciembre para tener opciones de volver a jugar.

Suspendidos de Real Madrid para enfrentarse al Liverpool

El Real Madrid no tuvo sancionados tras su partido con la Juventus | THOMAS COEX/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro inglés por motivos de sanción.