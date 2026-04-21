Lesionados y sancionados del América para enfrentarse al León

El Club América se encuentra en un momento delicado. Tras vencer al Toluca el pasado fin de semana, las Águilas lograron subir al sexto puesto de la tabla general, pero todavía no aseguran su lugar en la liguilla.

El equipo de André Jardine visitará este martes 21 de abril a León, otro club que está buscando la clasificación, en el Estadio León en la penúltima jornada del certamen. Un partido que será vital en las aspiraciones azulcremas rumbo al título.

El América cuenta con una estadística a su favor de cara a este compromiso: lleva ocho encuentros consecutivos sin perder ante La Fiera. En este periplo, los capitalinos suman tres victorias y cinco empates. La última vez que los esmeraldas derrotaron a las Águilas fue en el Apertura 2022 por marcador de 3-2.

America v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

A continuación te compartimos qué jugadores del América no estarán disponibles para jugar ante León por suspensión o lesión.

Lesionados del América para enfrentarse al León

El conjunto azulcrema tendrá varias bajas para el duelo frente a los esmeraldas del León. Las Águilas no podrán contar para este duelo con Dagoberto Espinoza, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en septiembre de 2025. Se espera que el jugador regrese a la actividad hasta el Apertura 2026.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Otro elemento que no estará disponible para este comprimiso es Henry Martín. El delantero yucateco todavía no se recupera de su lesión

A esta lista hay que sumar a Víctor Dávila, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y estará fuera por lo menos ocho meses.

Suspendidos del América para enfrentarse al León

Tras la bronca entre jugadores del Toluca y del América el pasado fin de semana en el Estadio Azteca, el único jugador suspendido de las Águilas fue Henry Martín. La Comisión Disciplinaria lo castigó por un partido.

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A pesar de participar en la riña, Alejandro Zendejas solamente recibió una sanción económica, por lo que estará disponible para este choque.