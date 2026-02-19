Lesionados y sancionados del América para enfrentarse al Puebla

El Club América no ha tenido el arranque esperado en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto azulcrema marcha en la décima posición de la tabla con apenas ocho puntos tras seis jornadas disputadas. El pasado fin de semana, el equipo dirigido por André Jardine sufrió un duro revés al caer por la mínima ante Chivas en el Clásico Nacional.

Sin embargo, no todo son malas noticias para las Águilas. Este fin de semana recibirán al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes, un rival que históricamente se les ha dado bien y frente al cual buscarán reencontrarse con la victoria y recuperar terreno en la clasificación.

En sus diez enfrentamientos más recientes, la hegemonía de los azulcremas es muy marcada: suman ocho victorias, por un empate y solamente una derrota, en el Apertura 2024.

Lesionados del América para enfrentar a Puebla

La buena noticia para el equipo de André Jardine es que en el Clásico Nacional ante Chivas no se presentaron nuevas lesiones. No obstante, la participación de Alejandro Zendejas frente a Puebla aún está en duda.

El extremo mexicoamericano fue baja tanto ante Olimpia, en la Concacaf Champions Cup, como contra el Rebaño Sagrado en la Liga MX, debido a molestias musculares. Según los reportes más recientes, Zendejas evoluciona de manera favorable e incluso ya trabajó al parejo de sus compañeros al inicio de la semana.

TOPSHOT-FBL-MEX-AMERICA-MONTERREY | YURI CORTEZ/GettyImages

Su convocatoria dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos. Con base en ello, Jardine definirá si lo incluye desde el arranque, le otorga minutos como revulsivo o decide reservarlo para compromisos posteriores.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Alejandro Zendejas Molestias musculares En duda Dependiendo de evolución

Sancionados del América para enfrentar a Puebla

En el aspecto disciplinario, el conjunto de André Jardine llega sin preocupaciones, ya que el América no tiene futbolistas suspendidos para esta fecha. Esto le da libertad total al técnico brasileño para armar su alineación ideal sin lidiar con bajas por expulsiones o acumulación de preventivas.