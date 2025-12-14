Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Guadalajara

Se llevó a cabo el sorteo para conocer los enfrentamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La sorpresa más grande fue el partido que se llevará a cabo este martes 16 de diciembre entre el Futbol Club Barcelona y el Deportivo Guadalajara de la Primera Federación, mismo que se llevará a cabo en el Estadio Pedro Escartín.

Los culés llegan a dicho encuentro con el ánimo a tope y como primerizos en esta temporada 2025/26 del certamen, ya que están clasificados para jugar la Supercopa de España, razón por la cual llegan sembrados a este encuentro entre los 32 mejores del aquel país.

Los ahora locales, una modesta plantilla dirigida por Pere Martí, llegaron a esta instancia tras vencer a dos goles por uno al Cacareño en la primera ronda y posteriormente dejaron en el camino por la mínima al AD Ceuta en la segunda fase.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Guadalajara

Ya es sabido que Dani Olmo y Gavi podrán estar entre la plantilla titular hasta inicios del año entrante, uno por una lesión de hombro y el otro debido a un problema en los meniscos, pero a estas bajas se le sumó la de Ronald Araujo, quien decidió separarse del plantel emprendiendo un viaje a Israel con un objetivo muy personal y muy específico, encontrar estabilidad física y mental.

El uruguayo ha padecido en últimas fechas de diversas lesiones musculares, por lo que se especula que estas podrían ser provocadas por algún tema psicológico, el cual será tratado y se intentará poner a tono a este jugador que en el pasado destacó por su liderazgo y entrega dentro del terreno de juego.

𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐀𝐫𝐚𝐮𝐣𝐨, a un partido de hacer historia ✨https://t.co/YAZUF2VYqP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2025

Sancionados del Barcelona para enfrentarse al Guadalajara

En cuanto al rubro de los futbolistas que no podrán ser tomados en cuenta por alguna sanción, los dirigidos por Hansi Flick están limpios ya que este será su primer duelo del campeonato de copa, así que podrían contar con todos sus jugadores sin mayores inconvenientes.

