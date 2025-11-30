El FC Barcelona se prepara para recibir al Atlético de Madrid este martes 2 de diciembre en el Camp Nou, en el partido más destacado de la Jornada 15 de LaLiga.

Ambos equipos llegan con un desgaste considerable tras sus recientes compromisos del fin de semana: los culés vienen de enfrentar al Deportivo Alavés, mientras que los colchoneros disputaron su encuentro ante el Real Oviedo.

De cara a este choque crucial por la parte alta de la tabla, las enfermerías juegan un papel determinante. Hansi Flick deberá ajustar su esquema ante una baja confirmada en la medular, mientras que Diego Pablo Simeone gestiona una lista de dudas que afecta a su columna vertebral.

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Barcelona?

El conjunto blaugrana llega con una ausencia sensible confirmada para las próximas dos semanas, aunque celebra la reintegración de su orquestador en el medio campo tras el partido contra Alavés.

Fermín López (Baja confirmada): El mediocampista sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El club ha estimado un tiempo de recuperación de aproximadamente dos semanas, por lo que está totalmente descartado para recibir al Atlético. Su objetivo es volver para el cierre de la fase de grupos de la Champions League ante el Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre.

Pedri (Disponible): La gran noticia para Flick. Tras perderse el duelo de Champions y ser duda durante la semana, el canario ya ha superado la lesión en el bíceps femoral sufrida en el Clásico. Tras volver a la convocatoria frente al Alavés, se espera que pueda tener mayor protagonismo y minutos de calidad ante los rojiblancos.

Marc-André ter Stegen: Continúa con su procesos de rehabilitación y no está disponible; se espera que en aproximadamente dos semanas pueda estar de vuelta.

Gavi: El canterano blaugrana continua con su lesión de ligamento en la rodilla y seguirá de baja varios meses más.

Atletico Madrid v Levante - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Atlético de Madrid?

El panorama para el Cholo Simeone es complejo. Tras el reciente compromiso contra el Real Oviedo, el cuerpo técnico rojiblanco mantiene la incertidumbre sobre tres de sus titulares habituales que arrastran molestias previas.

Marcos Llorente (Duda seria): El polivalente jugador madrileño arrastra una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida en jornadas anteriores. Su participación en el Camp Nou es muy complicada y dependerá de una evolución milagrosa en las últimas horas.

Jan Oblak (Duda): El portero esloveno ha estado lidiando con un golpe sufrido durante la fecha FIFA con su selección. Su presencia bajo los tres palos no está garantizada y será una decisión de último momento.

Robin Le Normand (Baja): El defensor central sigue descartado, manteniendo la zaga colchonera con opciones limitadas.

¿Hay jugadores suspendidos en el partido de Barcelona vs Atlético de Madrid?

En el apartado disciplinario, ambos equipos llegan limpios a este enfrentamiento de la Jornada 15.

Barcelona: No presenta bajas por sanción. Frenkie de Jong ya está totalmente habilitado tras haber cumplido su castigo en jornadas anteriores.