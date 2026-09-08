Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Feyenoord

El Barcelona comienza este miércoles su camino en la Champions League 2026/27 cuando enfrente al Feyenoord en el Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick llega al estreno europeo con un comienzo perfecto en LaLiga y después de golear 5-0 al Valencia en Mestalla.

El entrenador alemán afronta el debut continental con buena parte de su plantilla disponible, aunque todavía cuenta con algunas bajas. Frenkie de Jong, Roony Bardghji y Jesse Bisiwu continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán disponibles para enfrentar al conjunto neerlandés. A ello se le suma la ausencia por sanción de Eric García, arrastrada desde la última Champions.

Lesionados del Barcelona vs Feyenoord

Frenkie de Jong continúa fuera de los planes de Flick mientras se recupera de la lesión en el ligamento interno de la rodilla derecha que arrastra desde el Mundial. El mediocampista neerlandés optó por un tratamiento conservador para evitar una cirugía y su evolución no ha sido la esperada, por lo que todavía no existe una fecha concreta para su regreso.

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

Roony Bardghji es la baja de mayor duración. El extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y quedó fuera de la lista del Barcelona para disputar la Champions League, por lo que se perderá todo el inicio de la competición.

Jesse Bisiwu completa la lista en la enfermería. El joven futbolista sufrió una contusión durante la final de la Copa Catalunya y actualmente se encuentra en reposo, aunque fue incluido por el club en la lista A para la Champions.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado Descartado Mayo 2027 Frenkie de Jong Rotura del ligamento interno de la rodilla Descartado Noviembre 2026 Jesse Bisiwu Contusión Descartado Incierta

Suspendidos del Barcelona vs Feyenoord

Eric García es el único jugador del Barcelona suspendido para este partido. El defensor debe cumplir una sanción pendiente en competiciones europeas tras la expulsión que recibió en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la última Champions League ante el Atlético de Madrid.

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