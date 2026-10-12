Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Galatasaray

El Barcelona visita este martes 13 de octubre al Galatasaray por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick llega en un momento inmejorable: el sábado goleó 3-0 como local al Getafe con tantos de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé y suma ocho victorias en ocho fechas de LaLiga, donde es líder con 24 puntos. En Europa también arrancó con el pie derecho, con un 5-1 en su estreno ante Feyenoord. El Galatasaray, en cambio, cayó 3-1 en la primera fecha y necesita sumar ante su gente.

El duelo en Turquía abre una seguidilla exigente para el Barcelona, que después visitará al Betis y al PSG y recibirá al Real Madrid en apenas dos semanas. Por eso Flick prefirió no arriesgar con los jugadores que arrastran molestias.

Lesionados del Barcelona vs Galatasaray

Raphinha es la gran ausencia del Barcelona en Estambul. El delantero brasileño, goleador del equipo y máximo artillero de LaLiga con 12 goles y tres asistencias, abandonó la cancha en el descanso del amistoso de Brasil ante Australia. Los estudios revelaron un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho, por lo que la CBF lo liberó y regresó antes a Barcelona.

Sevilla v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Flick aclaró en conferencia de prensa que no se trata de una lesión grave, pero dado su historial de lesiones musculares, decidió preservarlo ante Getafe y hará lo mismo ante Galatasaray. La idea del cuerpo técnico es recuperarlo para el duelo ante el Betis del próximo fin de semana.

Frenkie de Jong sigue sin estar disponible. El neerlandés se recupera de la lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en el Mundial y, aunque ya se entrena con el grupo, aún le falta ritmo.

Andreas Christensen tampoco estará. El central danés sufrió una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo en el triunfo ante el Sevilla y su regreso se espera para noviembre. Roony Bardghji, por su parte, continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió a comienzos de agosto y no volverá hasta mayo de 2027.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Raphinha Edema muscular en el muslo derecho Descartado 17 de octubre Frenkie de Jong Lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha Descartado 17 de octubre Andreas Christensen Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo Descartado Noviembre 2026 Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Galatasaray

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro de Champions.

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