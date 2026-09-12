Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Levante

El Barcelona visita este domingo al Levante por la quinta fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de Hansi Flick llega al compromiso con puntaje perfecto en el certamen después de sumar cuatro victorias consecutivas, además de estrenarse con goleada en Champions ante Feyenoord.

El entrenador alemán afronta una nueva jornada con gran parte de su plantilla disponible. A excepción de dos jugadores que sostienen lesiones de larga duración, Flick podrá disponer de la mayoría de sus futbolistas para afrontar el duelo en Valencia.

Lesionados del Barcelona vs Levante

Frenkie de Jong continúa fuera de los planes de Flick mientras se recupera de la lesión en el ligamento interno de la rodilla derecha que arrastra desde el Mundial. El mediocampista neerlandés sigue con un tratamiento conservador para evitar una intervención quirúrgica y todavía no tiene una fecha concreta para regresar a los terrenos de juego.

Roony Bardghji es la otra baja del Barcelona. El extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior a comienzos de agosto y su retorno a la actividad se espera recién para mayo del año que viene. El joven atacante tampoco fue inscrito para disputar la fase inicial de la Champions League.

Eric García, por su parte, ya está recuperado de la fractura nasal que sufrió durante el partido frente al Valencia. El defensor volvió a trabajar con el resto de sus compañeros utilizando una máscara protectora para proteger la zona afectada y está preparado para volver al equipo.

Elche Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Jesse Bisiwu también dejó atrás el contratiempo sufrido durante el partido de Copa Catalunya ante el Sabadell. El futbolista recibió una dura entrada a los pocos minutos de juego y abandonó el campo con una bota protectora y ayudado por muletas, pero las pruebas médicas descartaron una lesión de gravedad. Tras unos días de reposo, el belga volvió a entrenarse con el Barcelona y ya se encuentra recuperado. De todas formas, Flick confirmó que por el momento continuará jugando con el Barça Atlètic.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado Descartado Mayo 2027 Frenkie de Jong Rotura del ligamento interno de la rodilla Descartado Noviembre 2026

Suspendidos del Barcelona vs Levante

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro de la quinta fecha.