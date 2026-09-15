Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Racing de Santander

El Barcelona recibe este miércoles al Racing de Santander por la sexta fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de Hansi Flick llega al compromiso con puntaje perfecto en el certamen después de sumar cinco victorias consecutivas, la última de ellas a domicilio del Levante, además de estrenarse con goleada en Champions ante Feyenoord.

El entrenador alemán afronta una nueva jornada con gran parte de su plantilla disponible. A excepción de dos jugadores que sostienen lesiones de larga duración, Flick podrá disponer de la mayoría de sus futbolistas para afrontar el duelo en el Camp Nou.

Lesionados del Barcelona vs Levante

Frenkie de Jong continúa fuera de los planes de Flick mientras se recupera de la lesión en el ligamento interno de la rodilla derecha que arrastra desde el Mundial. El mediocampista neerlandés sigue con un tratamiento conservador para evitar una intervención quirúrgica y todavía no tiene una fecha concreta para regresar a los terrenos de juego.

Roony Bardghji es la otra baja del Barcelona. El extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior a comienzos de agosto y su retorno a la actividad se espera recién para mayo del año que viene. El joven atacante tampoco fue inscrito para disputar la fase inicial de la Champions League.

Gerart Martín, por su parte, sufrió un golpe en su nariz que lo obligó a ser sustituido en el partido ante Levante, pero todo hacer creer que estará en condiciones de jugar frente a Racing. De no poder hacerlo, el danés Christensen ocuparía su lugar.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Eric García, quien sufrió una fractura nasal en el duelo ante Valencia, pudo disputar el último partido utlizando una máscara protectora que continuará luciendo por algunos encuentros más.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado Descartado Mayo 2027 Frenkie de Jong Rotura del ligamento interno de la rodilla Descartado Noviembre 2026

Suspendidos del Barcelona vs Racing de Santander

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro de la sexta fecha.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP