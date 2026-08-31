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Sports Illustrated

Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

El conjunto culé no podrá contar con dos futbolistas para el partido en el Camp Nou
Daniel Szwarc|
FC Barcelona Vs Athletic Club De Bilbao - La Liga EA Sports
FC Barcelona Vs Athletic Club De Bilbao - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona vuelve a jugar en el Spotify Camp Nou hoy lunes cuando reciba al Rayo Vallecano por la tercera fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto azulgrana llega al compromiso con puntaje perfecto después de vencer 5-0 al Elche como visitante y superar 2-0 al Athletic Club como local en su última presentación. Los madrileños, en cambio, todavía no conocen la victoria: perdieron 2-1 ante el Sevilla en su debut y luego igualaron 1-1 frente al Alavés.

Hansi Flick afronta el encuentro con buenas sensaciones después del sólido comienzo del campeonato, aunque todavía tiene algunas situaciones por resolver en su plantel.

Lesionados del Barcelona vs Rayo Vallecano

Roony Bardghji es la baja de mayor duración. El extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado y continúa fuera de los planes de Flick mientras completa su recuperación. Su regreso está previsto para mayo de 2027.

Frenkie de Jong también continúa fuera de la convocatoria mientras se recupera de una rotura del ligamento interno de la rodilla. El mediocampista neerlandés sigue con su proceso de rehabilitación y su regreso está previsto para fines de noviembre.

Frenkie De Jong
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Gavi es el caso que genera mayor expectativa. El mediocampista debió abandonar el campo ante el Elche después de recibir un golpe en la rodilla derecha, lo que inicialmente generó preocupación. Sin embargo, las pruebas médicas confirmaron que solamente sufrió una contusión y que la lesión no reviste gravedad. Su evolución es favorable y podría estar a disposición de Flick para enfrentar al Rayo.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Roony Bardghji

Rotura del ligamento cruzado

Descartado

Mayo 2027

Frenkie de Jong

Rotura del ligamento interno de la rodilla

Descartado

Noviembre 2026

Suspendidos del Barcelona

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos o sancionados para enfrentar al Rayo.

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Published | Modified
Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

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