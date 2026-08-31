Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

El Barcelona vuelve a jugar en el Spotify Camp Nou hoy lunes cuando reciba al Rayo Vallecano por la tercera fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto azulgrana llega al compromiso con puntaje perfecto después de vencer 5-0 al Elche como visitante y superar 2-0 al Athletic Club como local en su última presentación. Los madrileños, en cambio, todavía no conocen la victoria: perdieron 2-1 ante el Sevilla en su debut y luego igualaron 1-1 frente al Alavés.

Hansi Flick afronta el encuentro con buenas sensaciones después del sólido comienzo del campeonato, aunque todavía tiene algunas situaciones por resolver en su plantel.

Lesionados del Barcelona vs Rayo Vallecano

Roony Bardghji es la baja de mayor duración. El extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado y continúa fuera de los planes de Flick mientras completa su recuperación. Su regreso está previsto para mayo de 2027.

Frenkie de Jong también continúa fuera de la convocatoria mientras se recupera de una rotura del ligamento interno de la rodilla. El mediocampista neerlandés sigue con su proceso de rehabilitación y su regreso está previsto para fines de noviembre.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Gavi es el caso que genera mayor expectativa. El mediocampista debió abandonar el campo ante el Elche después de recibir un golpe en la rodilla derecha, lo que inicialmente generó preocupación. Sin embargo, las pruebas médicas confirmaron que solamente sufrió una contusión y que la lesión no reviste gravedad. Su evolución es favorable y podría estar a disposición de Flick para enfrentar al Rayo.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado Descartado Mayo 2027 Frenkie de Jong Rotura del ligamento interno de la rodilla Descartado Noviembre 2026

Suspendidos del Barcelona

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos o sancionados para enfrentar al Rayo.